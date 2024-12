Biden pomilostil sina Hunterja

"Danes sem podpisal pomilostitev za sina Hunterja. Od nastopa položaja sem govoril, da se ne bom vmešaval v delo pravosodnega ministrstva in držal sem besedo, čeprav sem opazoval, kako so mojega sina selektivno in nepravično preganjali," je sporočil Biden in omenil, da se takšna dejanja praviloma ne končajo s kazensko obtožnico.

Biden: Upam, da bodo Američani razumeli, zakaj je oče in in predsednik sprejel takšno odločitev

"Nobena razumna oseba, ki pogleda dejstva primerov proti Hunterju, ne more ugotoviti nič drugega kot to, da so ga izpostavili, ker je moj sin. Upam, da bodo Američani razumeli, zakaj je oče in predsednik sprejel takšno odločitev," je še dodal Biden, ki je odločitev sprejel v krogu družine med podaljšanim vikendom po četrtkovem nacionalnem prazniku zahvalni dan.

Predsednikova pomilostitev sina ne zajema le dveh kazenskih pregonov, zaradi katerih je bil obsojen in je čakal na izrek kazni, ampak tudi za vsa kazniva dejanja, ki jih je ali bi jih lahko zagrešil od 1. januarja 2014 do 1. decembra 2024, piše v odloku, ki ga je objavila Bela hiša.

Kongresni republikanci so predsednikovega sina zaradi domnevnih kaznivih dejanj povezanih s poslovanjem v Ukrajini in na Kitajskem začeli preiskovati že v času prve vlade Donalda Trumpa.

Kazensko preiskavo je od leta 2018 vodil zvezni tožilec iz Delawara David Weiss, ki je do julija 2023 našel dovolj dokazov za pregon v zvezi z laganjem na obrazcu pri nakupu pištole leta 2018, ko je Hunter Biden zanikal, da bi bil odvisen od mamil, in za davčne utaje 1,4 milijona dolarjev od leta 2016 do leta 2019.

Weiss in odvetniki obtoženca so dosegli dogovor o priznanju krivde za nakup pištole, po katerem Hunterja Bidna, ki je zaostale davke plačal z obrestmi, zaradi tega ne bi preganjali in mu ne bi grozila zaporna kazen.

Kongresni republikanci so dogovor ostro kritizirali in trdili, da je posledica političnih pritiskov Bele hiše, čeprav je Weiss - republikanec, ki ga je na položaj imenoval Trump - javno zagotovil, da pritiskov ni bilo.

Spoznan je bil za krivega laganja pri nakupu pištole

Dogovor je padel v vodo, Bidnov pravosodni minister Merrick Garland pa je avgusta 2023 Weissa povišal v posebnega tožilca za nadaljevanje pregona. Hunter je bil junija na zveznem sodišču v Delawaru spoznan za krivega laganja pri nakupu pištole, septembra pa je na zveznem sodišču sodišču v Kaliforniji priznal krivdo za davčne utaje.

Kazen za pištolo bi mu izrekli 12. decembra, za davke pa 16. decembra, pri čemer bi mu v najslabšem primeru grozilo skupno 42 let zapora, poroča televizija NBC.

Bidnova pomilostitev je nemudoma naletela na razumevanje in obenem tudi kritike, saj je doslej vse od junija javno zatrjeval, da tega ne bo storil.

"Večina Američanov lahko sočustvuje z očetovo odločitvijo, da pomilosti svojega sina, tudi če se s tem ne strinjajo. Ne morejo pa odpustiti, da je Biden pred volitvami o tem večkrat lagal," je sporočil republikanski senator iz Arkansasa Tom Cotton.

"To je slab precedens za bodoče predsednike"

Demokrati so večinoma tiho, vendar pa je guverner Kolorada Jared Polis ob izrazu razumevanja za očetovsko odločitev na omrežju X prav tako menil, da je to slab precedens za bodoče predsednike, ki da bodo zlorabljali pomilostitve za dajanje prednosti družini pred državo.

Direktor za komunikacije novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa Steven Cheung v odzivu ni omenjal same pomilostitve, ampak je napadel pravosodni sistem v času vlade Joeja Bidna.

"Neuspeli lov na čarovnice proti predsedniku Trumpu je dokazal, da je ministrstvo za pravosodje pod nadzorom demokratov, ki so skupaj z radikalnimi tožilci krivi za oboroževanje pravosodnega sistema. Sistem je treba popraviti in ponovno vzpostaviti pošten postopek za vse Američane, kar bo predsednik Trump tudi storil," je sporočil Cheung.

Trump je pomilostil očeta svojega zeta

Joe Biden ni prvi predsednik, ki je podpisal sporno pomilostitev. Trump je na primer ob koncu svojega prvega mandata pomilostil očeta svojega zeta Jareda Kushnerja - Charlesa Kushnerja, ki ga namerava tokrat imenovati za veleposlanika v Franciji.

Pomilostil je tudi svetovalca Steva Bannona in več drugih zaveznikov, podobno pa so počeli tudi predsedniki pred njim. Bill Clinton je na primer pomilostil svojega brata Rogerja, Gerald Ford pa Richarda Nixona.

54-letni Hunter Biden je v izjavi za javnost sporočil, da je priznal odgovornost za storjene napake v času odvisnosti od mamil in bo pomilostitev izkoristil za pomoč vsem, ki so še vedno trpijo zaradi odvisnosti.