Poljska med ruskim raketnim napadom na Ukrajino dvignila bojna letala #video

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



11.15 Poljska v zrak dvignila bojna letala

10.24 Rusija: Baza protiraketne obrambe na Poljskem je že dolgo na seznamu za morebitno uničenje

9.00 Rusija izstrelila medcelinsko balistično raketo na Ukrajino

8.10 Zelenski: Protipehotne mine pomembne za zaustavitev ruskih napadov

6.15 ZDA naznanile dodatno vojaško pomoč Ukrajini

Poljska je med jutranjim ruskim raketnim napadom na Ukrajino dvignila vojaška bojna letala. Ko so izvedeli za izstrelitev ruske balistične rakete, je operativno poveljstvo poljskih oboroženih sil ukazalo priprave na morebiten vdor v poljski zračni prostor.

BREAKING:



Polish F-16 fighter jets take to the air & its ground-based air defense systems are placed at their highest state of readiness due to the massive Russian missile & drone attack against.



Poland wants to be ready if any Russian missiles or drones enter Polish air space pic.twitter.com/jUQtpkUSDs