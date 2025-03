Bidnovi otroci ostali brez varovanja

Ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek sporočil, da je ukinil vladno varovanje Hunterja in Ashley Biden, sina in hčerke nekdanjega predsednika ZDA Joeja Bidna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Obveščam vas, da Hunter Biden s takojšnjim učinkom ne bo več deležen zaščite tajne službe. Prav tako bo Ashley Biden /.../ črtana s seznama," je Trump zapisal na družbenem omrežju Truth Social. Hunterjevo varnostno ekipo sestavlja 18, Ashleyjino pa 13 varnostnikov, je še navedel Trump.

Prav tako je zapisal, da je Hunter trenutno na počitnicah v Južni Afriki, in opozoril, da je Washington pred kratkim zaradi domnevnih kršitev človekovih pravic ustavil ameriško pomoč tej državi.

Zakonodaja nekdanjim predsednikom in njihovim zakoncem zagotavlja zaščito tajne službe, otrokom pa le, če so mlajši od 16 let. Kljub temu jim zaščito pogosto podaljšajo za določen čas.

Hunter je bil ves očetov mandat tarča ostrih napadov in preiskav republikancev. Joe Biden ga je decembra lani pomilostil, medtem ko je Hunter čakal na izrek kazni za dve obsodbi. Junija so ga obsodili laganja pri nakupu pištole, septembra pa je priznal utajo davkov. Ob tem je Biden menil, da je bil njegov sin tarča nepravičnega in političnega pregona.

Trump je sicer v ponedeljek sporočil tudi, da so pomilostitve, ki jih je izdal Biden, neveljavne. Gre za potezo z nejasno pravno podlago, poroča AFP.