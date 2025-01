Biden v zadnjih trenutkih pomilostil tudi svoje družinske člane

Predsednik ZDA Joe Biden je tik pred odhodom iz Bele hiše preventivno pomilostil več ljudi, ki veljajo za politične nasprotnike in kritike novega predsednika Donalda Trumpa, in jih zaščitil pred morebitnim pregonom. Med njimi so imunolog Anthony Fauci, upokojeni general Mark Milley in sodelujoči v preiskavah napada na Kapitol 6. januarja 2021.

Med tistimi, ki jih je Biden preventivno pomilostil, je ameriški znanstvenik Anthony Fauci, ki je bil glavni vladni strokovnjak pri spopadanju ZDA s pandemijo covid-19. Odločitev se nanaša tudi na nekdanjega načelnika štaba združenih poveljstev oboroženih sil ZDA Marka Milleyja, ki je Trumpa nekoč označil za fašista.

Biden je pomilostil tudi člane odbora za preiskavo nemirov Trumpovih privržencev na ameriškem Kapitolu 6. januarja 2021 in tudi policijske uslužbence, ki so pričali pred odborom, da bi preprečil "neupravičene (...) politično motivirane pregone", so danes sporočili iz Bele hiše.

"Naš narod je tem javnim uslužbencem dolžan hvaležnost za njihovo neumorno predanost," je Biden dejal v izjavi, objavljeni nekaj ur pred odhodom s položaja, na katerega je danes zaprisegel njegov naslednik, republikanec Donald Trump.

Kot je pri tem še opozoril, lahko "neutemeljene in politično motivirane preiskave uničijo življenja, varnost in finančno stanje ciljanih posameznikov in njihovih družin", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Trump, ki je danes zaprisegel kot 47. predsednik ZDA, je svojim političnim nasprotnikom večkrat obljubil maščevanje in nekaterim zagrozil s kazenskim pregonom.

Nekaj minut pred Trumpovo prisego pa je odhajajoči predsednik danes pomilostil še nekaj članov svoje družine, ki so bili po njegovih besedah "deležni nenehnih napadov in groženj, ki jih je motivirala izključno želja, da bi me prizadeli". Ker ne verjame, da se bodo ti napadi končali, je preventivno pomilostil svojega brata Francisa in brata Jamesa ter njegovo ženo Saro Jones, pa tudi svojo mlajšo sestro Valerie in njenega moža Johna Owensa, poroča britanski BBC.