Biden v poslovilnem pismu: V čast mi je bilo 50 let služiti temu narodu

"V čast mi je bilo več kot 50 let služiti temu narodu. Nikjer drugje na svetu ne bi mogel otrok iz skromnih začetkov v Scrantonu v Pensilvaniji in Claymontu v Delawaru nekega dne sedeti za mizo v Ovalni pisarni kot predsednik ZDA. Našemu narodu sem dal svoje srce in dušo," je v pismu zapisal Biden in se Američanom zahvalil za njihovo ljubezen in podporo.

"Za predsednika sem kandidiral, ker sem verjel, da je na kocki duša Amerike. Na kocki je bila sama narava tega, kdor smo. In to še vedno velja," je opozoril in hkrati dodal, da so ZDA zdaj močnejše kot pred štirimi leti, ko sta državo med drugim pestili pandemija covida-19 in gospodarska kriza.

"ZDA imajo najmočnejše gospodarstvo na svetu"

Zatrdil je, da imajo ZDA sedaj najmočnejše gospodarstvo na svetu, da so se plače povečale in da se inflacija še naprej znižuje, je sporočila Bela hiša.

Biden bo sicer zvečer po lokalnem času oziroma v noči na četrtek po srednjeevropskem iz Ovalne pisarne nagovoril Američane. To bo njegov poslovilni nagovor, nato bo položaj v ponedeljek predal novoizvoljenemu predsedniku Donaldu Trumpu.