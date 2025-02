Trumpova vlada odpušča in odpravlja Bidnove ukrepe

Ameriško pravosodno ministrstvo je v petek odpustilo več zveznih tožilcev, ki so kazensko preganjali napadalce na ameriški kongres januarja 2021. Že prej je vlada Donalda Trumpa, ki odpravlja številne ukrepe demokratskega predhodnika, odpustila vse agente zveznega preiskovalnega urada FBI in tožilce, ki so sodelovali v preiskavah proti Trumpu.

Po navedbah ameriških medijev so odpustili tudi agente FBI, ki so sodelovali v preiskavah napadalcev na kongres, ter zamenjali okoli 20 vodij regionalnih uradov FBI. Po drugi strani je novi predsednik ZDA Donald Trump pomilostil okoli 1.600 ljudi, ki so jih kazensko preganjali zaradi napada na kongres.

Nova administracija odpravlja številne ukrepe prejšnje demokratske vlade Joeja Bidna. V petek so tako zaposleni na kmetijskem ministrstvu dobili ukaz, da se z vseh javno dostopnih spletnih strani ministrstva odstrani omemba podnebnih sprememb, poroča televizija ABC.

Ministrstvo za izobraževanje pa je šolam in univerzam po državi naročilo, da se morajo pri odzivanju na pritožbe o spolnih zlorabah vrniti k politikam, oblikovanim v prvem Trumpovem mandatu, kar pomeni zaslišanja domnevnih žrtev v živo in večjo zaščito obtoženih.

Foto: Reuters

Nova pravila tudi zmanjšujejo odgovornost šol, če ne ukrepajo v primerih spolnih zlorab. Zahteva po zaslišanjih v živo, na katerih lahko obtoženi študenti s pomočjo odvetnika navzkrižno zaslišujejo tožnice, je bila med najbolj spornimi v času Trumpove prve vlade in Biden jo je odpravil.

Vršilec dolžnosti pomočnika ministra za izobraževanje Craig Trainor je sicer po navedbah ABC zatrdil, da se bo ministrstvo za izobraževanje pod Trumpovo upravo "zavzemalo za enake možnosti za vse Američane, vključno z ženskami in dekleti, za zaščito njihove pravice do varnih in ločenih prostorov in dejavnosti v šolah in univerzah".

Zaposleni na zveznih ministrstvih in agencijah so medtem dobili ukaz, da s svojih podpisov na elektronski pošti odstranijo osebne zaimke. "Zaimke in vse druge informacije, ki jih politika ne dovoljuje, je treba s podpisov zaposlenih odstraniti do konca delovnega dne v petek," je ABC kot primer navedel ukaz zaposlenim v Centru za nadzor nad nalezljivimi boleznimi.

Gre za del prizadevanj za odpravo politike vključevanja Bidnove vlade, ki ji Trump odločno nasprotuje.

Foto: Reuters

Trumpovi ukrepi so ponekod že naleteli na sodne ovire. Zvezno sodišče je tako blokiralo njegov ukaz o ukinitvi samodejnega državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, nato pa je drugo sodišče blokiralo še ukaz o zamrznitvi zvezne pomoči državam in posameznikom. To je v petek storil še zvezni sodnik v Rhode Islandu, ki je Trumpovo potezo označil za neustavno.

Trump je v petek podpisal tudi izvršni zakon, ki vsem agencijam zvezne vlade nalaga, da morajo za vsako novo predlagano regulacijo najprej ukiniti deset starih.

