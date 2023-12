Imel je denar za droge in dekleta, hotele, avtomobile ... za vse, razen za davke

Zvezni tožilci ZDA so v četrtek sina predsednika ZDA Hunterja Bidna obtožili davčne utaje in goljufij. Med letoma 2016 in 2019 naj ne bi plačal 1,4 milijona dolarjev davkov. V primeru obsodbe mu grozi do 17 let zapora. To je druga kazenska ovadba zoper sina Joeja Bidna, saj je bil septembra obtožen nezakonitega posedovanja orožja.