Kongresni republikanci v ZDA začeli preiskavo predsednikovega sina

Odvetniki Hunterja Bidna so prejšnji teden zaprosili pravosodno ministrstvo ZDA, naj uvede preiskavo proti vsem, ki so si neupravičeno in v nasprotju z zakoni privoščili dostop do njegovih zasebnih informacij. Pravosodno ministrstvo ZDA je sicer sprožilo preiskavo Hunterja Bidna, vendar doslej še ni nič oprijemljivega. Foto: Reuters

Trije nekdanji direktorji Twitterja so v kongresu pod prisego zagotovili, da ni bilo nobene cenzure, a priznali, da so naredili napako, ko so blokirali objave zgodbe o Hunterju Bidnu. Zanikali so tudi, da bi doživljali kakšne pritiske demokratov ali policije.

Nekdanji direktor za zaupanje in varnost pri Twitterju Yoel Roth je dejal, da so naredili napako, saj niso želeli ponoviti napak iz leta 2016, ko so dovolili objave zgodb, ki se na koncu niso izkazale za resnične.

Informacije našel serviser računalnika

Twitter je namreč blokiral dostop do članka v konservativnem New York Postu iz oktobra leta 2020 glede informacij, ki jih je serviser računalnikov našel na prenosnem računalniku predsednikovega sina.

Republikanci so sicer od nekdanje uprave Twitterja želeli pridobiti dokaze, da je Hunter Biden za bogatenje v Ukrajini izkoriščal vpliv svojega očeta, takratnega podpredsednika ZDA, toda doslej jim to ni uspelo.

Z zaslišanji skušajo prikazati, da so mediji naperjeni proti republikanski stranki in konservativni ideologiji. Pri tem ustvarjajo zgodbo, da so mediji povezani z demokrati, da preprečijo republikansko resnico.

Demokrati do družbenih omrežij sicer niso nič bolj prizanesljivi in jih obtožujejo, da dovoljujejo širjenje nestrpnosti, rasizma, pozivov k nasilju, predvsem pa dezinformacij in laži.

Kot pričo so med drugim poklicali nekdanjo uslužbenko Twitterja, ki je že pričala, da je Twitter do napada Trumpovih privržencev na kongres 6. januarja 2021 nekdanjemu predsedniku povsem gledal skozi prste. Imel je milijone sledilcev, kar je podjetju zagotavljalo denar.

Nov režim Elona Muska, ki je lani prevzel Twitter, je bolj naklonjen republikancem, in Musk je sam javno oznanil, da so zgodbo o Hunterju Bidnu zatrli.

Podobna zgodba že s Clintonovo

Za demokrate in kot kaže tudi za nekdanje direktorje Twitterja je šlo za podobno zadevo kot leta 2016, ko je FBI tik pred volitvami obudil preiskavo demokratske kandidatke Hillary Clinton, potem ko ni odkril nobenih kaznivih dejanj v zvezi z njenim domačim računalniškim strežnikom.

Tudi dodatna preiskava ni našla ničesar. Twitter in drugi družbeni mediji so leta 2016 objavili tudi informacije, ki so jih ruski hekerji sneli z demokratskih računalnikov. Namreč, da vodstvo stranke podpira Clintonovo in ne senatorja Bernieja Sandersa. V zgodbi s Hunterjem Bidnom so videli podobno sredstvo vplivanja na volivce.

"Gre za najnovejše prizadevanje skrajnežev med republikanci za sprožanje dvomov v legitimnost volitev 2020," je sporočil tiskovni predstavnik Bele hiše Ian Sams.

New York Post je leta 2020 poročal, da je od Trumpovega osebnega odvetnika Rudyja Giulianija dobil kopijo trdega diska s prenosnega računalnika Hunterja Bidna. Giuliani je trdil, da ga je dobil pri serviserju v Delawaru, ker ga Hunter Biden 18 mesecev po tem, ko ga je dal na popravilo, ni prevzel.