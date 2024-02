Nekdanji informator FBI obtožen laganja o Bidnovih poslih z Ukrajino

Tožilec iz Delawara, ki ga je na položaj imenoval nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, Hunterja Bidna preganja zaradi utaje davkov, sina trenutnega predsednika ZDA pa je lani obtožil tudi laganja na obrazcu, ki ga je moral izpolniti za nakup pištole.

Z obtožnico proti Smirnovu je Weiss podrl enega glavnih podpornih stebrov v načrtih kongresnih republikancev, ki želijo vložiti ustavno obtožbo proti predsedniku Bidnu. Smirnov je bil namreč ključni vir informacij pri obtožbah proti Bidnu, ki mu očitajo korupcijo, poročajo ameriški mediji.

Smirnova so aretirali v četrtek na letališču v Las Vegasu, kamor je prispel iz tujine, obtožnica pa ga bremeni laganja FBI in ponarejanja listin.

Izmišljena zgodba

Obtožnica trdi, da je bila njegova zgodba o pogovorih glede podkupovanja Bidna v času, ko je bil podpredsednik ZDA, izmišljena. FBI je ugotovil, da so Ukrajinci več let res lobirali za posle z ZDA, vendar ni bilo govora o podkupovanju podpredsednika države.

Republikanci so sicer Smirnova hvalili kot verodostojen vir. Nekdanji predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy je med najavo preiskave pred ustavno obtožbo proti Bidnu dejal, da ima FBI zaupanja vreden vir, ki govori o podkupovanju družine Biden.

"Že mesece opozarjamo republikance, da svoje teorije zarote glede Hunterja in družine Biden gradijo na lažeh ljudi s politično agendo, ne pa na dejstvih. Gre za nov primer laži na osnovi neverodostojnih informacij in prič," je izjavil odvetnik Hunterja Bidna Abbe Lowell.

Nadzornik vlade: Preiskava ne temelji na izpovedih Smirnova

Predsednik odbora za nadzor vlade James Comer je za CNN zatrdil, da njegova preiskava predsednika Bidna ne temelji na izpovedih Smirnova, temveč na drugih dokazih in izpovedih prič. Zgodbo o Bidnu in korupciji v povezavi z Burismo je pred volitvami leta 2020 širil tudi Trump.

Smirnov je v času predsedniške kampanje leta 2020 pristopil k FBI s trditvami, da ima informacije o tem, da so direktorji Burisme v letih 2015 in 2016 Hunterju ter Joeju Bidnu za zaščito in pomoč plačali po pet milijonov dolarjev. Preiskava je ugotovila, da se je Smirnov srečal z direktorji Burisme šele leta 2017, ko Biden ni bil več podpredsednik ZDA in ni imel vpliva.