Na sojenju Hunterju Bidnu zaradi strelnega orožja zaslišali agentko FBI

Porota je v torek slišala, da je bil Hunter Biden odvisnik od mamil in kot tak leta 2018 ne bi smel kupiti pištole. Tožilstvo trdi, da se je na obrazcu za nakup pištole zlagal, zaradi česar mu sedaj v najslabšem primeru grozi do 25 let zapora.

Agentka FBI Erika Jensen je opisala, kako so preiskovalci pridobili dokaze iz prenosnega računalnika, ki ga je Hunter Biden dal na popravilo, serviser pa ga je predal policiji. Na računalniku naj bi bile fotografije uživanja mamil in zabav.

Tožilstvo namerava poklicati tudi bivšo soprogo obtoženega Kathleen Buhle.

Pregon, ki se bo nadaljeval septembra v Kaliforniji zaradi obtožb o davčnih utajah, je v času pred volitvami prišel prav republikancem, katerih predsedniški kandidat Donald Trump je bil pred kratkim v New Yorku spoznan za krivega kaznivega dejanja ponarejanja poslovnih dokumentov.

Demokratski predsednik Joe Biden ni obtožen ničesar, vendar pa republikanci skupaj z njim naklonjenimi mediji pregon Hunterja Bidna prikazujejo kot pregon predsednika ZDA. Foto: Reuters

Odvetnik Hunterja Bidna trdi, da obtoženec ni bil več odvisen od mamil oziroma jih ni več užival, ko je leta 2018 kupil pištolo, s katero ni nikoli streljal, niti je ni napolnil.

Pravne težave so družini Biden ponovno odprle boleče čustvene rane. Hunterjev brat Beau je leta 2015 umrl za rakom, sestra Naomi pa je umrla kot dojenček v prometni nesreči leta 1972, v kateri je umrla tudi prva soproga Joeja Bidna Neilia Biden. Hunter in Beau sta bila edina preživela udeleženca nesreče.