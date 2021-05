Zaveso bo (končno) zamenjala za pravo poročno obleko #video

Po televizijski zaroki na Planetu se veliki dan Saše Lendero in Mihe Hercoga vse bolj približuje. Saša se je podala v lov za obleko in vsem poslala jasno sporočilo, da misli resno! Na pomerjanje pa je povabila tako modnega guruja Milana Gačnoviča Gacha kot tudi svojo najboljšo prijateljico Sabino.

Da so priprave v polnem teku, ni skrivnost. Zato svojega vznemirjenja bodoča nevesta ne skriva niti na družbenih omrežjih. Takole z zaveso je že pridno vadila in ob tem zapisala: Tudi zavese so OK za začetek. A seveda se vsi veselimo rezultata, ko bomo lahko videli Sašo v pravi poročni obleki.

"Nisem si mislila, da bi mi ta korak toliko pomenil, zdaj pa sem vsa vznemirjena, tresoča in z metuljčki v želodcu. Zdi se, da leta s tem zares nimajo nobene zveze."

In kaj sploh bodoča nevesta išče?

"Zagotovo izbiram obleko, v kateri se bom počutila dovolj sproščeno, da mi ne bo treba trebuha vleči noter, se držati čisto ravno kot palica, paziti, da ne bom imela rok preveč ob sebi, da se ne bi videle kakšne blazinice." Kako je videti Saša med pomerjanjem, pa si poglejte spodaj.

Poleg vsega naštetega pa morajo neveste biti pozorne tudi na obliko postave in višino. Pri tem se je Saši malce zataknilo, saj pravi, da ji še manjka kakšnih 20 centimetrov, da bi lahko pomerila še kakšno čudovito obleko več. Ponudbe je namreč ogromno, pravi.

Kaj pravite, katera ji bolj pristaja?

Saša in Miha dodajata, da je še dobro, da jima pri organizaciji pomagajo prijatelji, saj se sploh nista zavedala, na kaj vse je treba misliti med tako obsežnimi pripravami.

