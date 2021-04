Nuša Derenda sploh ni vedela, o čem prepevata #video

Nuša Derenda in Isaac Palma navdušujeta z novo skladbo Zaljubljena. To je Nušina prva skladba v ritmih bachate. Ples in zvok, ki sta sicer bolj blizu Isaacu, saj pevec prihaja iz Argentine. Združila sta moči, ko pa ga je Nuša sprva poklicala, je Isaac sprva mislil, da se le šali. "Ona se tako rada šali z mano in me oponaša," nam v smehu razloži. A v pesmi Isaac odpoje tudi del v španskem jeziku, ki pa ga Nuša vse do danes sploh ni poznala.

O čem pojeta, prisluhnite v spodnjem posnetku.

"Samo da ni kaj pohujšljivega," se je za hip ustrašila Nuša, a jo je Isaac pomiril in dejal, da gre za nekaj lepega. Svoj španski del je prevedel tako: Nuša, zdaj sem pred teboj. In imaš še dve želji.

To je tako simpatično, pa če bi rekel karkoli, se je odzvala Nuša. Obleka je slovenska, krilo pa je iz Latinske Amerike, je sodelovanje opisal Isaac.

Za skladbo Zaljubljena sta posnela tudi videospot, v katerem nastopata Nušina prijatelja in imata res dolgoletno zvezo, ki jo sicer tudi predstavljata v spotu. Poročena sta že 50 let in zato tudi izvajalca upata, da se bo ob tej pesmi porodila kakšna nova ljubezen ali pa bo spremljava ob kakšni poroki.

V oddaji Pri Črnem Petru bomo videli tudi novo rubriko, premiere slovenskih pesmi. Prva bo na vrsti že to soboto z Darjo Gajšek, prihodnji teden se bo predstavil Dejan Vunjak in tako si bodo presenečenja sledila vse do poletja.

Oddaja Pri Črnem Petru vsako soboto ob 19.45 na Planetu. Bodite z nami!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.