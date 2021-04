To sta o datumu poroke povedala Saša Lendero in Miha Hercog #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 19.45 na Planetu, bosta tokrat posebna gosta Saša Lendero in Miha Hercog, ki bosta spregovorila v rivalstvu v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, o romantični zaroki pred kamerami, voditeljica Jasna Kuljaj pa ju je vprašala tudi o datumu njune poroke.

"To je bil televizijski ljubezenski dogodek zadnjega desetletja," je o zaroki, ki se je zgodila v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko, povedala voditeljica Jasna Kuljaj. Nato pa ni nič ovinkarila in je Sašo Lendero in Miho Hercoga kar naravnost vprašala, kdaj bo poroka. Saša je nato želela pogovor simpatično zapeljati v drugo smer, a je Jasna vztrajala pri svojem vprašanju.

"Poroka bo v soboto, v poletnih mesecih," je nato iznajdljivo odgovoril Miha Hercog in poskrbel za smeh. Več v zgornjem videu.

Zaročenca sta nato Jasni zaupala še, kako potekajo priprave na poroko. Kaj sta o tem povedala, pa izveste v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru.

Saša Lendero bo v oddaji zapela tudi svojo uspešnico Luna. Na glasbenem odru pa bodo tokrat nastopili še Alya, Marko Vozelj in Mojstri, Pop Design, Polkaholiki, Foksnerji, ansambel Aplavz, ansambel Roka Kastelca in ansambel Pik.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu NOCOJ ob 19.45 na Planetu.

