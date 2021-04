V oddaji bodo tokrat gostili tudi sveža zaročenca #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V soboto ob 19.45 se boste spet lahko zabavali ob igrani zabavnoglasbeni oddaji Pri Črnem Petru, v kateri gledalce čaka veliko smeha in dobre glasbe. Posebna gosta oddaje bosta tokrat sveža zaročenca Saša Lendero in Miha Hercog, ki bosta spregovorila tudi o načrtih za poroko.

Priljubljeni par je pred časom osupnil z zaroko v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Prisotni v studiu ob tem čustvenem dogodku niso mogli skrivati solz, romantična poteza Mihe Herocoga, ki je svojo Sašo zaprosil pred kamerami, je močno ganila tudi številne gledalce pred televizijskimi zasloni.

V tokratni oddaji Pri Črnem Petru bo sveža zaročenca gostila voditeljica Jasna Kuljaj. Saša in Miha bosta spregovorila o zakulisju šova Kdo si ti? Zvezde pod masko in obujala spomine na nepozabno zaroko. Razkrila bosta tudi, kdaj naj bi se zgodil veliki dogodek in kako potekajo priprave nanj.

Saša Lendero bo v oddaji nastopila tudi na glasbenem odru, kjer bo tudi sicer zelo pestro. Za odlično glasbo bodo tokrat skrbeli Alya, Marko Vozelj in Mojstri, Pop Design, Foksnerji, ansambel Aplavz, ansambel Roka Kastelca in ansambel Pik.

V tokratni oddaji Pri Črnem Petru z naslovom Nič nas ne sme presenetiti, bo dogajanje zelo živahno tudi v najzabavnejši slovenski gostilni. Komandir Božo bo iz centrale dobil navodila, da mobilizira vse prebivalce. Z Magdalenco bosta morala izvesti vaje za primer naravne katastrofe, potresa, jedrske bombe, epidemije, pandemije, polomije ...

Če bosta dobro opravila, se komandirju obeta vstopnica za premestitev v Ljubljano, kjer ga čakajo klimatizirane pisarne, lasten fikus, službeni avto, osebni voznik, dobra hrana iz menze. Pa bodo prebivalci sodelovali v mobilizaciji?

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Ob 21.30 sledi komedija Zamenjava z Ryanom Reynoldsom. V nedeljo pa ne zamudite kviza Piramida sreče z Jonasom Žnidaršičem.

