Filmski konec tedna na Planetu

Za filmske sladokusce bo medtem v petek ob 22.40 poskrbela za sedem oskarjev nominirana pustolovska drama Marsovec (The Martian) z Mattom Damonom v glavni vlogi. Film ima tudi na spletni strani IMDb visoko oceno 8.0.

Med odpravo s človeško posadko na Mars se tam nepričakovano zgodi hud vihar, ki zahteva prekinitev misije in takojšnjo evakuacijo. Astronavta Watneyja (Matt Damon) so njegovi kolegi prisiljeni pustiti za seboj, saj so prepričani, da je mrtev. Watney je bil v viharju ranjen, a če hoče ostati živ, mora takoj ukrepati. Ob pičlih zalogah in skromnih virih se mora zanesti na lastno iznajdljivost, razsodnost in optimizem, da preživi ter se domisli, kako rojakom na Zemlji sporočiti, da je še živ.

Najmlajše bo v soboto ob 14.20 nedvomno razveselilo Iskanje pozabljive Dory (Finding Dory). Prisrčna in zabavna animirana pustolovščina je nadaljevanje svetovne uspešnice Reševanje malega Nema. V slovenski sinhronizaciji so junakom glasove posodili Saša Pavlin Stošić, Lovro Berden, Gorazd Žilavec, Lucija Grm, Uroš Buh in drugi.

V soboto ob 21.25 pa nas bo po oddaji Pri Črnem Petru nasmejala komedija Zamenjava (The Change-Up) z Ryanom Reynoldsom in Jasonom Batemanom. Bateman je Dave, družinski človek, ki že dolgo ni več navdušen nad svojim življenjem, podobno naveličan pa je tudi večni osvajalec ženskih src Mitch, ki ga igra Reynolds. A po divji noči pijančevanja in nepremišljeno izrečeni želji se zjutraj zbudita v napačnih telesih. Dave se mora v Mitchevem telesu spopasti z izzivom kaotičnih ljubezenskih romanc, medtem ko se poskuša Mitch vživeti v Davovo rutinsko družinsko življenje.

Nedelja po kvizu Piramida sreče ob 21.25 prinaša uspešnico Obala (The Beach) z Leonardom DiCapriom. Pustolovska drama izpod režijske taktirke Dannyja Boyla, ustvarjalca kultnega Trainspottinga, je posneta po istoimenskem romanu Alexa Garlanda iz leta 1996.

Richard je radoveden mladenič, ki se odpravi na Tajsko novim pustolovščinam naproti. V hotelu spozna francoski par, Etienna in Francoise. Pot mu prekriža tudi narkoman Daffy, ki mu pred samomorom pove za skriven samotni otok in mu nariše celo pot do otoka. Richardu raziskovalna žilica ne da miru, zato prepriča še Etienna in Francoise, da se po sledi Daffyjevega zemljevida odpravijo na razburljivo potovanje. Že sama pot do čarobne obale je zelo nevarna. Ko nazadnje le prispejo na cilj, tam najdejo skupino popotnikov, ki živijo v tajnosti. Rajska obala postane njihov dom, toda idila ne traja dolgo. Raj se spremeni v pekel in Richard hoče čim prej oditi z otoka. Edina rešitev je beg, a obstaja skrivnost, za katero je marsikdo pripravljen ubijati ...

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.