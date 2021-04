Nismo dobri le za "abrahamčke, porokce in večeras je naša fešta" #video

"Oni so bolj za abrahamčke, porokce, tako da igrajo po 15 ur skupaj, pa 'večeras je naša fešta'. Jaz mislim, da smo daleč od tega," je bil pevec Dejan Dogaja iskren ob gostovanju Pri Črnem Petru. Zakaj bosta z voditeljico Jasno Kulaj opozorila tudi na to, izveste v sobotni oddaji. Narodnozabavni pevci nismo tako zanič, kot mislijo nekateri, sta si enotna Jasna in Dejan.

O tem pa sta se začela pogovarjati med snemanjem šova Kdo si ti? Zvezde pod masko, kjer je Dejan navdušil v različnih izvedbah in dokazal, da ni le pevec za, kot pravi, abrahame in poroke.

In prav v finalni oddaji je doživel dve najtežji preizkušnji. "To je bil Fantom iz opere, ki je zahteven komad tudi za šolane, klasične pevce. Lahko pa povem, da je to ženski vokal, in jaz sem v isti tonaliteti, torej na isti višini pel ženske glasove. Kar pomeni, da je bilo treba včasih zelo stisniti, ampak je šlo. Po drugi strani pa sem imel Gangnam style (korejskega izvajalca, op. p.), o katerem ne vem nič."

Slovenski narodnozabavni pevci so najbolj šolani pevci, poudari Dejan. "Lahko pojemo od rocka, metala do popa in, kar imamo še najraje, res radi pojemo slovensko glasbo."

Dejan ceni dobro in kakovostno glasbo, zdaj pa jo ustvarja tudi sam. V oddaji se nam bo predstavil s svojo prvo solo skladbo Nenormalno lepo, za katero je spremljevalne vokale odpela tudi pevka Alya. Poleg nje je mogoče slišati Tilna Lotriča, ki je Pri Črnem Petru gostoval ravno preteklo oddajo. "Na novi poti mu želim vse najlepše," pa nam je izkušnjo opisal Tilen. Dejan je na svojem profilu na Instagramu delil tudi utrinek s snemanja.

Alya med snemanjem Foto: Instagram

Vabljeni v našo družbo Pri Črnem Petru v soboto ob 19.45 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.