To je razlog, zakaj ne smete zamuditi sobotne oddaje #video

Da tudi to soboto v oddaji Pri Črnem Petru smeha ne bo manjkalo, bodo poskrbeli stari in novi junaki najbolj zabavne gostilne, poskrbljeno pa bo tudi za dobro glasbo, saj v goste med drugim prihajajo Pop Design, Maraaya, Marko Vozelj in Dejan Dogaja s svojo novo glasbeno skupino.

V oddaji, ki je mešanica humorja in glasbe, bo glavnim junakom gostilne tokrat preglavice delal medved. Koga vse bo napadel in kako se ga uspešno ubraniti, bo tokrat njihova glavna skrb. Napeto dogajanje v gostilni bodo poskusili nekoliko sprostiti glasbeniki, ki bodo tokrat nastopili na glasbenem odru. Z nami bodo Maraaya, Marko Vozelj in Mojstri, Pop Design, Gadi, Simona Černetič – Aynee, Ansambel Viharnik, Ansambel Roka Kastelca in Fantje spod Šilentabra.

Posebni gost večera bo Dejan Krajnc, ki je pred časom v maski pande navduševal v šovu Kdo si ti? Zvezde pod masko. Razkril bo nekaj podrobnosti iz zakulisja snemanja šova, več pa bo povedal tudi o svoji novi glasbeni poti, na katero stopa kot Dejan Dogaja. S svojo novo glasbeno skupino bodo predstavili tudi njhovo čisto svežo prvo skladbo Nenormalno lepo, ki je že postala uspešnica.

Nekaj utrinkov iz oddaje, ki bo na sporedu v soboto ob 19.45, si lahko ogledate v spodnji fotogaleriji:

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Ob 21.30 ne zamudite komedije Blondinki v džungli z Amy Schumer in Goldie Hawn, ki bo premierno predvajana na slovenskih televizijah.

