Slovenski igralec o snemanju s hollywoodskimi zvezdniki #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V magazinski oddaji Planet Vau, ki bo odslej na sporedu ob sobotah ob 18.30 na Planetu, je o sodelovanju pri snemanju kar treh velikih hollywoodskih filmov spregovoril slovenski igralec Andrei Lenart in razkril, kakšni so največji filmski zvezdniki za kamerami.

Igralec je nastopil v filmih Kingsman: Tajna služba, Vojna zvezd: Sila se prebuja in Maščevalci: Ultronova doba, na snemanjih pa se je srečeval tudi z zvezdniki, kot so Harrison Ford, Colin Firth in Chris Hemsworth.

Za oddajo Planet Vau je med drugim razkril, kakšni so ti največji filmski zvezdniki na snemalnem prizorišču in povedal, da so mu vse te izkušnje pokazale, da se vse da, četudi sanjaš velike sanje. Več v zgornjem videoprispevku.

Andrei Lenart (zadaj levo) v uspešnici Vojna zvezd: Sila se prebuja v vlogi stražarja.

Magazinska oddaja Planet Vau bo odslej na sporedu OB SOBOTAH ob 18.30 na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.