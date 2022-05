Vikend Biti dobro v Termah 3000 z Aljošo Bagolo

Pridružite se edinstvenemu vikendu razvajanj Biti dobro od petka, 13. maja 2022, do nedelje, 15. maja 2022, na katerem vas presenetimo še s predavanjem in delavnico avtorja knjižnih uspešnic Kako izgoreti in Srečo, prosim Aljoše Bagole. Ko simpatični Prekmurec združi moči s Termami 3000, ki so del največje slovenske turistične skupine Sava Hotels & Resorts, lahko pustite skrbi daleč za sabo in se spomnite, kako spet biti dobro. Preverite pa tudi druge ugodne ponudbe in si še to pomlad privoščite petzvezdični oddih ob termalnih vrelcih sredi prekmurskih ravnic.

Hotel Livada Prestige***** – Vrhunska občutja Prekmurja

Vikend razvajanje v Hotelu Livada Prestige se začne že v prostornih sobah s kadmi s termo-mineralno vodo.

Pri prenovi sob v Hotelu Livada Prestige so uporabili trajnostne materiale, vključili pa so tudi edinstven element prekmurskega pletenja slame.

Na prenovljenem hotelskem kopališču vas čaka razkošje ob šestih bazenih z blagodejno termo-mineralno vodo in sprostitev v svetu savn, gostje hotela pa imajo prost vstop tudi v termalni park Terme 3000.

Ljubitelji dobre lokalne hrane boste navdušeni nad omamnim vonjem pristne prekmurske kulinarike iz hotelske restavracije, kjer lahko poskusite več kot 50 prekmurskih jedi.

Na vikendu Biti dobro boste uživali tudi v prekmursko obarvanih wellness storitvah, vodenih vajah za sprostitev in obisku sveta savn.

Predavanje in delavnica s Prekmurcem Aljošo Bagolo na poti iskanja sreče Foto: Helena Krmelj Nekdanji kreativni direktor se je po izkušnji z izgorelostjo podal na pot avtorja, kreativnega svetovalca in predavatelja in v tem odkril svoje novo poslanstvo. V svojih knjižnih uspešnicah Kako izgoreti (in življenje vzeti v svoje roke) in Srečo, prosim opisuje svojo pot od soočenja z izgorelostjo do prevetritve mišljenja, vzorcev in navad ter učenja načinov vnovičnega približevanja zadovoljstvu, boljšega miselnega nadzorovanja in doživljanja sreče kot trenutkov, ki se jim prepustiš z vsem svojim bistvom. Obe deli sta zakladnici nasvetov, s katerimi želi vsem s podobnimi izzivi olajšati pot do notranjega miru in pomirjenosti z življenjem in samim sabo. To bo tudi namen njegovega predavanja in delavnice samo za udeležence vikenda Biti dobro v Hotelu Livada Prestige v Termah 3000. Več o programu >>>

Aljoša Bagola med obiskom Prekmurja priporoča

Obiščite Goričko z Rotundo v Selu in Lendavskim (Kraškim) jezerom, med odkrivanjem hribčkov na Goričkem pa morda naletite tudi na Aljošo, ko šviga po lokalnih poteh na njegovem motorju starodobniku.

Aljoša ima rad ajdo, njegova najljubša jed pa je ajdova zlejvanka z bučnim oljem, ki jo, poleg več kot 40 drugih jedi iz ajde, najdete tudi na meniju Hotela Livada Prestige.

Ko ste na dopustu, se resnično odklopite od vsega. Brez računalnika in spremljanja službene elektronske pošte. Aljoša namreč pravi, "da smo lahko pokončni, moramo biti nekaj časa tudi v horizontali". Ni lepšega kot to početi ob naših termalnih bazenih.