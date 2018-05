Dejan Židan: V vladi si želim NSi #video

2. DEL

Židan je glede izjave predsednika stranke LMŠ Marjana Šarca, da je bila Pahorjeva vlada najslabša v zadnjih letih, dejal:

"Zavedam se, da je to bila vlada, ki je reševala Slovenijo, ko je bilo najtežje. Pričakovanja ljudi so bila velika, denarja pa skoraj nič, a smo Slovenijo dovolj dobro speljali čez vse čeri. Ko gledam gospoda Šarca, v njem ne vidim novega politika. Človek, ki postane župan, je že politik. Na trenutke imam občutek, da je še največ novih obrazov pri Socialnih demokratih."

Po Židanovih besedah v Sloveniji potrebujemo kombinacijo izkušenj in ljudi, ki so že kaj naredili, ter novih ljudi, ki imajo mogoče malo več energije in nove ideje.

"Politične obtožbe ne koristijo niti stranki niti državi"

O vpletenosti stranke SD v afero Teš 6 Židan pravi: "To je zgodba, ki ne bremeni naše stranke, ampak posameznike. Želim si, da pridemo od pavšalnih ocen do ljudi, ki so krivi za podražitev investicije. Do zdaj mi ni nihče s prstom pokazal, da so ti ljudje pri nas. Je pa veliko političnih obtožb, ki ne koristijo niti državi niti stranki."

Spregovoril je tudi o kandidaturi nekdanjega sindikalista Dušana Semoliča na listi stranke SD. Semolič je namreč povozil praktično vse reforme, ki jih je pripravljala Pahorjeva vlada. Po Židanovih besedah je Semolič vodil pomemben sindikat, ki je uspešno branil pravice delavcev, občasno pa je zaposlenim priboril tudi nove pravice, zato je vesel, da se je Semolič odločil za kandidaturo na njihovi listi.

"Politik z več kilometrine to prizna"

Židan odstop premierja Mira Cerarja vidi kot pobeg brez resnične predaje oblasti, ki bi se zgodila, če bi imeli volitve takoj. Kot pravi, nista ne SD ne DeSUS kriva za Cerarjeve težave z maketo drugega tira, zdravstvom in javnim sektorjem. "Pač mu ni uspelo. Politik z več kilometrine to prizna. Zakaj je treba zdaj kazati na stare sile, če imaš večino v vladi?" se sprašuje.

Kljub temu Židan ne izključuje možnosti ponovne koalicije s Cerarjevo SMC.

V vladi si želi NSi

O možnosti koalicije, v kateri bi sodelovale leve in desne stranke, je Židan dejal: "V Cerarjevi koaliciji sem si želel NSi. Tudi zdaj si želim vlado z NSi. Če bo naša stranka dobila največ glasov, jih bomo povabili."

Intervju z Dejanom Židanom so v predvolilni oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV predvajali v ponedeljek. Izseke bomo objavili v treh dneh, in sicer v torek, sredo in četrtek. Pred tem je voditelj Mirko Mayer že gostil aktualnega premierja v odhodu Mira Cerarja, predsednika opozicijske NSi Mateja Tonina, predsednika LMŠ Marjana Šarca in predsednika DeSUS Karla Erjavca.