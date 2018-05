Židan: Za afero Teš 6 ni kriva stranka, ampak konkretni ljudje #video

1. del

Z afero Teš 6 se je velikokrat povezovalo tudi nekatere člane Socialnih demokratov. "Želel bi si, da se vse slabe zgodbe raziščejo. Krivci niso stranke, ampak konkretni ljudje," je v oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV dejal Dejan Židan, predsednik Socialnih demokratov. V oddaji Volitve: nov začetek je odigral tudi dve šahistki partiji in se spretno izognil poskušanju slovenskega in hrvaškega terana.

Na vrh stranke se je zavihtel v supervolilnem letu 2014, ko so Socialni demokrati pogoreli na evropskih volitvah, le en mesec pred parlamentarnimi volitvami

Na čelu stranke je zamenjal Igorja Lukšiča in začel prenovo stranke, ki so ji volivci na zadnjih parlamentarnih volitvah namenili nekaj več kot petodstotno podporo, v vladi Mira Cerarja pa si je izboril tri ministrstva.

Na očitke, da za neuspelo zgodbo Teš 6 stojijo tudi člani Socialnih demokratov, Židan odgovarja, da ni kriva stranka. "Želel bi si, da se vse slabe zgodbe raziščejo. Krivci niso stranke ampak konkretni ljudje. Ne želim si, da se kar najprej govori, kako je vse slabo. To obdobje more miniti. Treba je poiskati krivce, jih sankcionirati in potem pogumno naprej," je v osebnostnem intervjuju o prenovi stranke dejal Židan.

Dejan Židan je predsednik Socialnih demokratov postal leta 2014. Foto: STA

Po napornem dnevu nordijska hoja

Židan je po izobrazbi veterinar, v letih študija pa je prejel tudi Prešernovo nagrado za raziskovalno nalogo Stanje obzobnega tkiva pri psu v različnih obdobjih.

V intervjuju je razkril, da v vladi in v svoji strani ne vpije. "Po horoskopu sem tehtnica, te so po naravi bolj mirne. Moj način sproščanja je nordijska hoja in zelo veliko branja znanstvene fantastike," je dejal Židan.

Njegova velika pregreha je čokolada. "Če je bil umirjen dan, zvečer z ženo odigrava pasjanso in takrat prija čokolada," je povedal Židan.

Partiji šaha

V oddaji je bil soočen tudi z dvema partijama šaha proti znanemu gospodarstveniku Dušanu Olaju, ki se je pridružil SD, in proti vodji kabineta Darji Kapš.

"Pred nekaj meseci sem igral šah s Anatolijem Karpovom. Prišel sem do 23. poteze, potem pa mi je Kapševa svetovala, naj predam dvoboj. Pozneje sem to razumel kot vložek v rusko-slovenske odnose," se spominja nasveta Kapševe.

Ni padel na testu terana

Spor glede uporabe imena teran se bo med Slovenijo in Hrvaško odločila na sodišču. Foto: Tina Deu-Siol.net Čeprav je v politiko resneje vključen že sedem let, pa med nastopanjem še vedno ni povsem sproščen. "Tudi zdaj, ko se pogovarjam z vami, imam potne roke. Čeprav se moram povsod kar naprej pogovarjati z novinarji, to zame ni rutina," je pojasnil.

Eden od izzivov je bil za kmetijskega ministra tudi poskušanje slovenskega in hrvaškega terana, ki se mu je Židan spretno izognil. Dejal je, da je samo en pravi teran, in to je slovenski. Pozneje so mu povedali, da je bil v obeh kozarcih slovenski teran.

Osebnostni intervju z Dejanom Židanom so v predvolilni oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV predvajali v ponedeljek. Izseke bomo objavili v treh dneh, in sicer v torek, sredo in četrtek. Pred tem je voditelj Mirko Mayer že gostil aktualnega premierja v odhodu Mira Cerarja in predsednika opozicijske NSi Mateja Tonina ter predsednika DeSUS Karla Erjavca.