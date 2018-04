Kot najstnik bi se skoraj usedel na letalo, ki je strmoglavilo na Korziki #video

Miro Cerar je prišel v politiko kot odrešenik, a je hitro dobil nove vzdevke. Na Planet TV nocoj od 20. ure oddaja Volitve: nov začetek.

"Preden v te prostore spustijo kamere, morajo to odobriti varnostniki," je v predvolilnem pogovoru na Planet TV dejal premier v odstopu Miro Cerar. "Ta soba ni namenjena snemanju. Je velika pisarna z lepim razgledom," je še dodal. Po njegovi mizi ne brska nihče drug razen njega. Na mizi je bilo mogoče videti mape o NLB, drugem tiru in vojski.

Hladilnik na Gregorčičevi redko odpre. V njem je ob več stekleničkah vode še domači sok, ki mu ga je pripravila spremljevalka Mojca. "Malico mi večkrat pripravi Mojca. Včasih speče kakšno pito ali jabolčni zavitek," je v oddaji povedal Cerar.

V otroštvu bi se skoraj usedel na Adrijino letalo, ki je strmoglavilo na Korziki.

Cerarjev oče: Med zadnjimi smo izvedeli, da gre v politiko

Prvič po premierjevem presenetljivem odstopu smo pred kamero ujeli Cerarja starejšega, očeta Mira Cerarja. Svetovno zvezdo gimnastike in pravnika Miroslava Cerarja. Kot pravi, se s sinom o politiki skoraj ne pogovarjata. Cerar mlajši na primer o svojem odstopu očetu ni povedal prav nič vnaprej.

Šele pozneje mu je zaupal, da je bila to njegova iskrena in osebna odločitev.

"Bil je zelo kritičen do marsičesa, ampak je vedno poskušal biti objektiven, da sta bili slišani in uslišani obe strani," o Cerarju pravi njegov oče Miro Cerar starejši.

O vstopu v politiko se Cerar s starši ni posebej posvetoval.

"Mi smo skoraj zadnji izvedeli, da se nekaj dogaja. Od drugih smo slišali," se spominja oče. Dal mu je le en nasvet: "Ob vsej dobronamernosti, volji in zagnanosti, če ne boš imel dobrega tima, dobrih sodelavcev, potem ne moraš pričakovati kakšnih posebnih rezultatov."

Ultimatov ni bilo

Pred sestavljanjem koalicije je na pogovore povabil tudi NSi. Novi vodja te stranke Matej Tonin je pretekli teden v predvolilnem soočenju na Planet TV dejal, da so jim hitro po začetku pogovorov dejali, da jih DeSUS izsiljuje in si želi ideološko "čisto" koalicijo.

"Takšnih ultimatov ni bilo in jih tudi ne sprejemam," je v oddaji dejal Cerar.

Cerar o Bojanu Požarju: Je tabloidni novinar, najnižjega ranga

Pred tednom je Bojan Požar na soočenju o Cerarju dejal, da je postavil osebnega prijatelja na čelo slabe banke in SDH. "Oba poznam. To sta strokovnjaka. Gospod Požar je tabloidni novinar, najnižjega ranga, škodljiv za to družbo, žaljiv in manipulativen s svojimi pristopi," je med drugim v pogovoru zaupal Cerar voditelju Mirku Mayerju.