Kdo predstavlja stare sile in kdo bo šel s kom v koalicijo? #vŽivo

Na Planet TV se je ob 20. uri začelo prvo soočenje pomembnih akterjev slovenske politike pred prihajajočimi državnozborskimi volitvami. Voditelj Mirko Mayer v oddaji Volitve: nov začetek gosti Marjana Šarca, Bojana Dobovška, Matjaža Hana, Mateja Tonina, Bojana Požarja in Julijano Bizjak Mlakar. V ospredju debate bo tudi vprašanje, kdo predstavlja nov obraz in kdo velja za stare sile slovenske politike.

Kdo velja za stare sile in kdo bo šel s kom v koalicijo?

V oddaji so se najprej soočili Matjaž Han (SD), Matej Tonin (NSi) in Bojan Dobovšek (Dobra država). Prvo vprašanje je bilo namenjeno temu, kdo so stare sile v politiki.

Kot je pojasnil Tonin, se v NSi za vstop v koalicijo s SMC pod vodstvom Mira Cerarja po volitvah leta 2014 ni odločila zaradi pogojevanja DeSUS. "To tudi ni bil naš program, kar je Cerar zastavil," pojasnjuje Tonin.

Z njegovimi besedami se ni strinjal Han. Naš cilj je bil, da sestavimo socialdemokratsko vlado, pojasnjuje Han: "Stare sile tu niso igrale nobene vloge, ideja je bila, da na oblast pride socialdemokratska vlada."

Tonin je poudaril, da bo NSi vstopila v vsako koalicijo, ki bo razvojno naravnana in v kateri bo stranka lahko uresničevala program: "Mi si želimo, da bi lahko program uresničili in ne o njem govorili le v opoziciji. Naša iskrena ambicija je, da pridemo v vlado, kjer lahko uresničujemo naš program."

Dobovšek je poudaril, da je vlada Mira Cerarja stara imena, ki so sodelovala pri nastanku bančne luknje, znova imenovala na najvišja mesta. "Zavzemamo se za to, da se ljudje, ki so oškodovali državno premoženje, ne imenuje na te položaje," je pojasnil Dobovšek.

Prvo soočenje Marjana Šarca z Bojanom Požarjem

V drugem delu oddaje so se soočenju pridružili kamniški župan Marjan Šarec (Lista Marjana Šarca), ki mu nekatere javnomnenjske ankete na prihajajočih volitvah napovedujejo celo zmago, Bojan Požar (Lista Bojana Požarja) in Julijana Bizjak Mlakar iz DeSUS, ki je v času prvega Šarčevega županskega mandata podžupanja Kamnika.

Požar je pred dnevi komentiral program Marjana Šarca, da gre pri Šarčevem programu za prosti spis iz petega razreda, naslov Šarčevega programa pa da ga spominja na Hitlerjevo nacistično geslo. "In tako meni še veliko ljudi," svoje besede danes pojasnjuje Požar. Šarec se medtem brani, da so bile to samo posamezne točke, na katerih bo temeljil program.

Bizjak-Mlakarjeva je dejala, da sta s Šarcem v občinskih vodah dobro sodelovala, vendar pa Šarca kot kandidata na zadnjih predsedniških volitvah ni podprla. "Obstaja razlika med politiko na državni ravni in lokalno politiko," poudarja poslanka DeSUS.

DeSUS noče v koalicijo s SDS, Tonin bi rad uresničeval program

Tonin, ki tako kot Šarec in Bizjak-Mlakarjeva prihaja iz Kamnika, je poudaril, da ljudi ne zanimajo razprtije, ampak to, kako bodo živeli, kakšne plače bodo imeli in kakšne pokojnine bodo prejemali. "Ljudi ne zanima, kdo bo šel s kom v koalicijo in kdo bo plaval kravl v katero smer," je dejal predsednik NSi.

Han se s tem ni strinjal, kot je poudaril, je pomembno, kdo sestavlja koalicijo. Bizjak-Mlakarjeva je ob tem dejala, da se DeSUS ne vidi v koaliciji s SDS pod vodstvom Janeza Janše, ampak da je zanj sprejemljiva leva vlada.

Požar je Šarca nato obtožil, da je edini predsednik stranke, ki bo na volitvah kandidiral kot župan zadolžene občine, Dobovšku pa je očital, da je Cerarjevo SMC zapustil, ker ni bil izbran za notranjega ministra. Kamniški župan je njegove navedbe o zadolženosti občine zavrnil, Dobovšek pa je Požarju odvrnil, da je to njegova zgodba.

Kritike na račun Cerarja in pomisleki glede novih obrazov

Na soočenju so kritike letele tudi na premierja Mira Cerarja. Dobovšek je Cerarju očital, da bi moral v vladi zamenjati tudi kakšnega ministra iz vrst SMC, kot posebej problematično pa je izpostavil kadrovanje v SDH in državnih podjetjih. Bizjak-Mlakarjeva je opozorila na neizkušenost novih obrazov, Požar je Cerarju očital, da je na pomembna mesta imenoval svoje prijatelje.

Šarec je ob razpravi o novih obrazih dejal, da stari obrazi, pri čemer je izrecno pokazal na Pahorjevo vlado, niso pokazale rezultatov. "Nenazadnje osem let voditi občino ni kar tako, naredil sem precej. O tem, ali bom predsednik vlade, bodo odločali ljudje," je dejal Šarec.

Burna razprava o sindikatih in Magni

Na vprašanje, ali lahko v SD in DeSUS v novem mandatu še ponujajo kakšne rešitve za javni sektor, če so na splošni stavki Sviza stavkali proti lastni vladi, je Šarec odgovoril, da je to vprašanje za omenjeni stranki. Bizjak-Mlakarjeva je odgovorila, da je Cerar preveč popuščal zdravnikom, zaradi česar "se je upravičeno sprožil stavkovni val".

Han se je branil, da na stavki niso sodelovali njihovi člani, ampak podmladek stranke, Požar mu je očital, da to ni res in da so na stavki kot govorniki sodelovali tudi člani njegove stranke. Bizjak-Mlakarjeva je opozorila, da bo nova vlada takoj po prihodu na oblast pred težko nalogo, saj bo morala doseči sporazum s sindikati.

Na področju gospodarstva se je polemika vnela ob investiciji Magne v Hočah. "Način, na katerega je bila obravnavana Magna, ni enak načinu, na katerega so obravnavani domači podjetniki," je dejal Tonin. Han se je strinjal z njegovo oceno in spomnil na težave podjetnika Joca Pečečnika pri prenovi Plečnikovega stadiona v Ljubljani.