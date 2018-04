Bo Zoranu Jankoviću uspelo strniti vrste vplivnih županov?

Iz kabineta ljubljanskega župana Zorana Jankovića so nam sporočili, da bo "župan svojo odločitev pravočasno sporočil". Foto: Jakob Helbl

Na odločitev ljubljanskega župana Zorana Jankovića, ali se bo vendarle odpravil na bližnje parlamentarne volitve, bo treba še malce počakati. Neuradno je slišati, da se Janković intenzivno pogovarja z več župani slovenskih občin, s katerimi bi se skupaj podal v boj za poslanska mesta. Za uradna pojasnila smo prosili kabinet ljubljanskega župana, kjer pa so nam, kot že ničkolikokrat, odgovorili, da bo "župan svojo odločitev pravočasno sporočil".

Da pogovori potekajo, je za Delo potrdil koprski župan Boris Popovič, odgovore županov preostalih mestnih občin še čakamo. Kakršnekoli pogovore na to temo so nam zanikali murskosoboški župan Aleksander Jevšek, celjski župan Bojan Šrot, kranjski župan Boštjan Trilar, novomeški župan Gregor Macedoni in župan Slovenj Gradca Andrej Čas.

Kdo vse bo sprejel povabilo in kako bo gibanje organizirano, še ni znano. Janković ima po mnenju poznavalcev težko delo, saj se v tekmo podaja tudi kamniški župan Marjan Šarec, velik del slovenskih županov pa je članov stranke SLS. Ali bodo zadnji še naprej ostali zvesti svoji stranki, je težko napovedati.

Janković menda k sodelovanju nagovarja tudi dobre in prepoznavne župane več manjših občin, s čimer bi "pokril" vse volilne okraje.

Odločitev bo znana v tednu ali dveh

Ker Jankoviću zmanjkuje časa, je njegovo končno odločitev pričakovati v tednu ali dveh. Če mu vendarle uspe, bi najverjetneje odvzel glasove Listi Marjana Šarca, SMC in SD.

"Recept za zmago na volitvah je znan," pojasnjuje Zenel Batagelj iz družbe Valicon. Foto: STA

"Jankovićev realni domet znaša od 10 do 15 odstotkov glasov, odvisno katere župane bo zbral okoli sebe," napoveduje Zenel Batagelj iz družbe Valicon. Pojasnjuje, da gre za del levega in levosredinskega volilnega telesa, ki glasuje taktično in si na oblasti nikakor ne želi Janeza Janše.

"Ker pa je Slovenija dežela -izmov, predvsem lokalizmov, lahko Janković računa tudi na volivce uspešnih županov, ki mu jih bo uspelo privabiti k sebi," dodaja raziskovalec javnega mnenja.

Batagelj: Jankovićev tajming je odličen

Čeprav se zdi, da je časa do volitev malo, Batagelj Jankovićev tajming označuje kot dober. "Recept v Sloveniji je znan. Pojaviti se moraš dober mesec pred volitvami, da te volivci nimajo časa spraševati, kaj boš zares naredil. Potem lahko zmagaš," pojasnjuje Batagelj.

Kot največjo Jankovićevo težavo Batagelj omenja njegovo župansko funkcijo, saj Ljubljančani ne bodo želeli izgubiti uspešnega župana.

"Projekt se lahko hitro sfiži"

Nekdanji podžupan Pirana Gašpar Gašpar Mišič, ki tudi na letošnjih parlamentarnih ne izključuje kandidature za piranskega župana, opozarja na nevarnosti Jankovićevega početja.

Nekdanji podžupan Pirana Gašpar Gašpar Mišič pojasnjuje, da je prevelik ego največji problem večine slovenskih županov. Foto: Matej Leskovšek

"Osnovna napaka delovanja Slovenije je, da temelji na zavisti in privoščljivosti. Zato tudi smo tam, kjer smo. Prav tako je največji sovražnik vsakega posameznika, tudi župana, njegov ego. In ta je zelo problematičen pri večini slovenskih županov. Če se izbrani župani ne bodo iskreno odločili za Jankovića kot vodjo, se sistem lahko hitro sfiži," svoj glavni pomislek pojasnjuje Gašpar Mišič.

Ideja skupnem nastopu močne mreže županskih kandidatov je stara že desetletje. Doslej je podoben poskus propadel leta 2011. Jedro liste županov Gibanje za Slovenijo sta tvorila župan Kočevja Vladimir Prebilič in bohinjski župan Franc Kramar, a se jima ni uspelo prebiti v parlament.

Jankovićeve relativne zmage letos ni pričakovati

Jankovićeva stranka Pozitivna Slovenija je leta 2011 dobila največ glasov, a ji ni uspelo sestaviti vlade. Čeprav je Janković tedaj zatrjeval, da ga zanima le premierski položaj, v tokratnem poskusu verjetno ne bo tako. Poznavalci domnevajo, da tokrat meri na oblikovanje vplivne poslanske skupine, ki bo morda sodelovala pri oblikovanju vlade in osvojila kakšen vplivni ministrski resor. Za relativno zmago pa se bo letos težko potegoval.