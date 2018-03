Nove stranke: bi odstranile žico na meji, bi prodale Krko ...?

Foto: Siol.net

V nedeljo, 3. ali 10. junija, bomo odločali, katere stranke se bodo prebile v parlament. V volilni boj se med številnimi tradicionalnimi strankami podaja tudi nekaj novincev.

Petim novonastalim strankam (Dobra država, Lista Andreja Čuša, Lista Marjana Šarca, Lista novinarja Bojana Požarja, Združena desnica) smo zastavili osem vprašanj, na katera smo želeli kratke (do 40 znakov) odgovore.

V Dobri državi, ki jo vodi Bojan Dobovšek, in v Listi Andreja Čuša navodil glede dolžine odgovorov niso upoštevali, preostali pa so večinoma ostali v zastavljenih okvirjih, vendar so se nekateri izogibali točnih odgovorov na vprašanje.

Dobra država: Stanje v politiki kaže na dejstvo, da naša družba o tej temi ni sposobna razmišljati racionalno in strokovno. Če pristojni ocenijo (vprašanje je, ali to znajo), da je to v določenem primeru najboljše za otroka, da.

Lista novinarja Bojana Požarja : Lista novinarja Bojana Požarja je izrazito programska stranka, to dokazuje naših 33 programskih točk. Te niso ne leve ne desne, to je program za normalizacijo Slovenije.

Lista Andreja Čuša : Stranko Andreja Čuša in Zelenih Slovenije ne uvrščamo na nobeno stran, saj verjamemo, da od ideologije na koncu meseca še nihče ni plačal položnic. Prav tako ne verjamemo v vsiljene delitve, saj na koncu ugotavljamo, da so levi in desni najboljši poslovni partnerji v tej državi.

Dobra država: Nikamor. Naša ideologija je kakovost življenja vseh državljanov ne glede na njihova verska, ideološka ali druga prepričanja. V Sloveniji je ideološka delitev izgovor za "leve" in "desne", s katerim prikrivajo svojo nesposobnost in koruptivne prakse.

Lista Andreja Čuša : V Sloveniji je največja težava obremenitev plač (42,8 %), ki je neupravičen glede na to, da imamo neurejene državne ceste in velike čakalne vrste v zdravstvu. Davek na dobiček je v Sloveniji še vedno relativno nizek v primerjavi z drugimi državami članicami EU. Si pa prizadevamo za povrnitev vseh davčnih bremen na raven pred krizo.

Dobra država: To je stvar celovitega urejanja davčne politike. Postopke je treba debirokratizirati in poenostaviti.

Lista Andreja Čuša : Glede na to, da se je EU odločila, da na Hrvaško ne bo pritiskala zaradi nespoštovanja arbitraže, se v stranki Andreja Čuša in Zelenih Slovenije zavzemamo za zamrznitev arbitražnega spora za sto let in povrnitev mej, ki so veljale na dan osamosvojitve.

7. Ali ste za to, da Slovenija spoštuje arbitražno odločitev in poskuša doseči njeno implementacijo, ali bi morala iskati drugačen dogovor s Hrvaško?

8. Bi bili pripravljeni v primeru preboja v parlament sestaviti koalicijo s Slovensko demokratsko stranko?

Dobra država: V koalicijo bomo šli s tistim, ki bo pripravljen v program dela vlade vključiti naša ključna izhodišča in bo imel ekipo, ki bo to sposobna izvesti.

Lista Andreja Čuša: Do moje prejšnje stranke ne gojim zamer, čeprav so se njeni posamezniki in mediji v preteklem letu in pol zelo trudili, da me očrnijo in celo tožijo na sodišču. V parlament bomo zagotovo prišli, v koalicijo pa bomo šli s tistim, ki bo upošteval naš program.

Lista Marjana Šarca: Usmeritve vodstva omenjene stranke ne govorijo temu v prid.

Lista novinarja Bojana Požarja: Kar zadeva LNBP, mi bomo šli v koalicijo samo s tistimi, ki so pripravljeni sprejeti naših 33 programskih točk. To bodo od nas pričakovali volivci in Slovenija.

Združena desnica: Da.