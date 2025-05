Evropa v šoku: "Nemčija ima novo parlamentarno večino z glasovi AfD"

Prvič v povojni zgodovini Nemčije se je zgodilo, da je kandidat za kanclerja izgubil prvi krog glasovanja v državi, ki se sicer ponaša s politično stabilnostjo. Komentatorji so šokanten izid, pri katerem je Merz prejel 310 glasov, označili za "popolno katastrofo" in "udarec v trebuh" za 69-letnega politika. Če Merzu ne uspe zmagati v drugem krogu, bi po mnenju vse številčnejših komentatorjev največje evropsko gospodarstvo zdrsnilo v politični kaos, sprožilo bi se odprto tekmovanje za vodstvo ali celo morebitne nove volitve, na katerih bi skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo (AfD) verjetno dosegla še boljši rezultat – ali celo zmagala.



Poudarki dneva



Po poročanju tujih medijev potekajo pogovori med parlamentarnimi strankami o možnosti, da bi danes ponovili volitve za kanclerja. Ponovitev volitev naj bi podpirala tudi AfD.

11.45 "Rezultat je prelomnica"

"Ta rezultat je prelomnica — mislim, da ne v pozitivnem smislu. Friedrich Merz ni kancler, ki bi si ga želel ali zanj glasoval. A vlada, ki je sposobna ukrepati, potrebuje večino. Zdaj ni čas za črno-belo razmišljanje. Nemčija in Evropa potrebujeta stabilnost – in to zelo kmalu," je rezultat volitev komentiral eden izmed voditeljev Zelenih Felix Banaszak.

11.40 Kaotična večina

"Večina proti Merzu je vključevala AfD. Volivci iz koalicije, ki Merza niso podprli, so skupaj z glasovi AfD ustvarili kaotično večino," je na Twitterju politično dogajanje komentiral nekdanji poslanec Zelenih Volker Beck.

11.30 Nemške borze takoj v rdeče številke

Na dogajanje se je nemudoma odzval tudi borzni trg. Nemški borzni indeks DAX je po neuspeli Merzovi izvolitvi za kanclerja znatno izgubil vrednost, kar je bil korak nazaj po nedavnem močnem izboljšanju zaupanja nemških vlagateljev.

Frankfurtski indeks je kmalu po začetku volitev zdrsnil v negativno območje in to gibanje okrepil po Merzovem porazu. Izgubil je 1,1 odstotka in padel na 23.084 točk, potem ko je začetni 0,10-odstotni dvig v torek DAX približal rekordni vrednosti 23.476.

Tudi EuroStoxx 50 je zdrsnil v negativno območje in padel za 0,7 odstotka.

Obsežni Merzovi naložbeni načrti v obrambo in infrastrukturo so bili pred kratkim obravnavani kot ključni dejavnik pri vrnitvi DAX na rekordne ravni. Marca je zgodovinski finančni paket sprva dvignil DAX na rekordno visoko vrednost, preden so se vmešali carinski konflikti, ki jih je sprožil ameriški predsednik Donald Trump.

11.20 Skrajno desna stranka AfD poziva k novim volitvam

Sovodja skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) Alice Weidel je dejala, da Merzov neuspeh kaže, kako nestabilna je nova koalicija Merzovega konservativnega bloka CDU-CSU in levosredinskih Socialnih demokratov (SPD) ter ne skriva zadovoljstva nad razpletom.

Weidel je novinarjem kmalu potem dejala, da bi se moral Merz umakniti in odpreti pot za splošne volitve. AfD je največja opozicijska stranka, potem ko je na februarskih predčasnih zveznih volitvah zasedla drugo mesto za Merzovo CDU. Stranka in nekateri v Merzovih lastnih vrstah pravijo, da ni izpolnil obljub iz programa svoje stranke, s čimer je omilil stališče svoje stranke do ključnih vprašanj, da bi sklenil koalicijo z SPD, pojasnjuje Deutsche Welle. Potem ko je prejšnji mesec sklenil koalicijski dogovor s socialnimi demokrati (SPD), je Merz razjezil opozicijo, ko je v odhajajočem parlamentu sprožil obsežno ustavno reformo, ki bi omogočila zadolževanje za veliko povečanje obrambne in infrastrukturne porabe.

11.18 Danes ne bo ponovitve glasovanja?

Po poročanju Bilda, ki se sklicuje na neuradne informacije iz poslanske skupine CDU/CSU, danes v Bundestagu ne bo drugega kroga glasovanja. Informacijo je potrdil tudi glavni tajnik CDU Carsten Linnemann.

Merz mora zdaj odpovedati vsa potovanja, ki jih je načrtoval po izvolitvi za kanclerja. V sredo je načrtoval let v Pariz, nato pa še obisk Varšave.

11.15 Kaj sledi?

Po nemški zakonodaji se v primeru, da kandidat v prvem krogu glasovanja ne dobi absolutne večine, izvede drugi krog.

Bundestag ima nato 14 dni časa, da izvoli drugega kandidata za kanclerja. Število možnih glasovanj ni omejeno, je pa vedno potrebna absolutna večina. Če tudi drugi krog glasovanja ne prinese rezultata, volilni proces vstopi v tretjo fazo, v kateri morajo biti takoj izvedene nove volitve.

Oseba, ki prejme največje število glasov – relativno večino –, je nato izvoljena za kanclerja, navaja Deutsche Welle (DW).

Richard Walker, glavni mednarodni dopisnik DW, pojasnjuje, da razplet ne bo problematičen, če bo kmalu potekalo drugo glasovanje. Če pa se bo postopek zavlekel, se bodo v zraku po njegovih besedah pojavili vprašaji.

Merz je sejno dvorano zapustil skupaj z drugimi višjimi člani svojega konservativnega bloka, s katerimi so se sešli na izredni nujni seji.

Nemška spletna stran Der Spiegel poroča, da bi bil drugi krog volitev po navedbah poslanske skupine CDU/CSU mogoč le, če bi vse poslanske skupine odstopile od rokov. Dodajajo, da naj bi člani razpravljali o petkovem glasovanju.