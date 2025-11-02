Prebivalci največjega ameriškega mesta bodo v torek sodeč po anketah izvolili prvega muslimanskega župana v zgodovini New Yorka. Zohran Mamdani obljublja zamrznitev najemnin, brezplačne prevoze z avtobusi, trgovine z nizkimi cenami za revne in druge ukrepe, zaradi katerih ga nasprotniki označujejo za komunista.

34-letni državni kongresnik z dvojnim državljanstvom Ugande in ZDA Mamdani je junija na demokratskih strankarskih volitvah osvojil 56 odstotkov glasov in med drugim premagal nekdanjega guvernerja države Andrewa Cuoma, ki se je nato odločil na splošnih volitvah 4. novembra nastopiti kot neodvisni kandidat.

Predvolilne ankete med osmimi preostalimi kandidati zaznavajo še republikanca Curtisa Sliwo, ki se sooča z velikim pritiskom iz lastne stranke, naj odstopi v korist Cuoma, češ da bo ta za republikance manjše zlo kot Mamdani.

Kandidati za naslednjega župana New Yorka (od leve proti desni): Andrew Cuomo, Curtis Sliwa in Zohran Mamdani. Foto: Reuters

New York ima okrog 8,5 milijona prebivalcev, od tega okrog 4,7 milijona registriranih volivcev, vendar se jih je zadnjih predsedniških volitev po podatkih mestne volilne komisije lani udeležilo le okrog 2,7 milijona.

Od 25. oktobra lahko Newyorčani volijo predčasno, kar se bo končalo danes, v ponedeljek je premor, v torek pa volilni dan. Do petka je glasove oddalo že skoraj pol milijona volilnih upravičencev.

Mamdani ima občutno prednost, obeta se mu gladka zmaga

Zadnje ankete Mamdaniju pripisujejo zanesljivo prednost pred Cuomom in Sliwo, pri čemer ima največ podpore pri volivcih, mlajših od 50 let.

Sedanji demokratski župan Eric Adams, ki se ne poteguje za drugi mandat, je konec septembra podprl Cuoma, večina znanih demokratskih politikov mesta in države podpira Mamdanija, Sliwa pa nima niti podpore predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki bi na županskem položaju raje videl Cuoma.

Mamdani je precej priljubljen predvsem med mlajšimi volivci. Foto: Reuters

Četrtkova anketa televizije Fox News kaže, da ima Mamdani 47 odstotkov podpore, Cuomo 31 in Sliwa 15. Anketa inštituta Emerson demokratu napoveduje 50 odstotkov podpore, Cuomu 25, Sliwi pa 21 odstotkov.

Podobno kažejo tudi vse druge ankete in Mamdaniju se obeta gladka zmaga, saj bo tekmo dobil kandidat z največjim številom glasov v prvem in edinem krogu volitev.

Mamdani ne bi širil policijskih vrst

Ustanovitelj skupine Angeli varuhi, ki je v 70. in 80. letih preteklega stoletja skrbela za varnost na podzemni železnici, Sliwa poudarja, da je ta v mestu še vedno nevarna. Še posebej zaradi brezdomcev z duševnimi boleznimi in mladoletniških tolp. Obljublja povečanje že tako največje policijske sile v ZDA s 35.000 člani za 7.000 dodatnih.

Cuomo bi zaposlil 5.000 dodatnih policistov, Mamdani pa bi ohranil sedanje število, pri čemer bi na položaju pustil tudi sedanjo Adamsovo policijsko komisarko Jessico Tisch.

Mamdaniju nasprotniki zaradi njegovih socialnih politik in napovedi, da bo bolj obdavčil bogataše, očitajo, da je komunist. Foto: Reuters

Nova generacija proti stari gardi

Medtem ko se Sliwa večinoma ukvarja z odvračanjem pozivov k odstopu, pa se prava tekma odvija le med predstavnikoma mlajših in bolj levo usmerjenih demokratov Mamdanijem in predstavnikom stare garde Cuomom, ki ima večinsko podporo judovskih volivcev in starejših.

Mamdani napoveduje, da bi zaradi genocida v Gazi aretiral izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, volivce pa je navdušil predvsem z obljubami glede olajšanja življenja v enem najdražjih mest na svetu.

Bogataši glavnemu protikandidatu Mamdanija v upanju, da bi ga zrušili, nakazujejo milijone

Svoje ukrepe bi plačal s povišanjem davkov za najbogatejše meščane in ti že grozijo, da se bodo preselili na Florido ali v Teksas, vmes pa nakazujejo milijone dolarjev Cuomu.

Spletna stavnica Polymarket Zohranu Mamdaniju napoveduje kar 94-odstotno verjetnost zmage na newyorških županskih volitvah. Foto: Reuters

Samo nekdanji župan, milijarder Michael Bloomberg je za kampanjo nekdanjega guvernerja, ki je leta 2021 odstopil zaradi spolnih škandalov, doslej namenil 13 milijonov dolarjev.

Vendar pa Cuomo pravega navdušenja med volivci ne vzbuja in večina podpornikov ga ima za boljšo od dveh slabih izbir.

Cuomo sicer javno zavrača Trumpovo podporo, vselej pa omenja, da je predsednik ZDA v primeru Mamdanijeve zmage zagrozil z napotitvijo vojske na ulice New Yorka in ukinitvijo proračunske porabe za številne infrastrukturne in druge projekte v mestu.

Mamdanija po drugi strani podpira 90.000 prostovoljcev, med katerimi je tudi skupina Vroča dekleta za Zohrana, v kateri so slavne manekenke.

Kakšno politiko zagovarja Mamdani

Sin za oskarja nominirane filmarke Mire Nair in akademika Mahmuda Mamdanija, ki navija za nogometni klub Arsenal in ima rad kriket, napoveduje 200.000 novih poceni stanovanj, subvencionirane špecerije in podvojitev minimalne plače na 30 dolarjev na uro.

Napoveduje tudi, da bo policijske vire preusmeril v boj proti resnemu kriminalu, z brezdomci pa se bo ukvarjal nov oddelek za varnost skupnosti, ki naj bi dal prednost strokovnosti pred silo.