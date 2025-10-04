Češka je doživela pravi politični potres. Nekdanji premier in desničarski populist Andrej Babiš je po štirih letih v opoziciji na parlamentarnih volitvah svojo stranko ANO popeljal do zmage, ki je presenetila mnoge tako doma kot drugje po Evropi.

Po porazu na predsedniških volitvah leta 2023 se je 71-letni milijarder vrnil kot vodja opozicije. Po delnih rezultatih, ko je bilo preštetih 90 odstotkov volilnih okrajev, je stranka ANO prejela nekaj manj kot 36 odstotkov glasov, kar jo uvršča na prvo mesto.

Vladajoča liberalno-konservativna koalicija Skupaj premierja Petra Fiale je dosegla 23 odstotkov glasov. Sedanja koalicijska županska stranka (STAN) je prejela 11 odstotkov glasov.

V parlament sta se se uvrstili tudi skrajno desna stranka Svoboda in neposredna demokracija (SPD) z osmimi odstotki glasov in nova konservativna stranka Motoristi s sedmimi odstotki. Obe omenjajo kot možna koalicijska partnerja za Babiša.

Življenjepis Andreja Babiša



Ime: Andrej Babiš

Rojen: 1954

Izobrazba: Univerza za ekonomijo v Bratislavi, smer mednarodna trgovina



Poslovna pot

V letu 1993 je Andrej Babiš ustanovil Agrofert, agrokemijski holding, ki je kasneje postal eno največjih podjetij na Češkem in v regiji. Pod njegovim vodstvom je Agrofert rasel v sektorjih kemije, kmetijstva in prehrambne industrije.



Politična pot

Od leta 2012 vodi gibanje ANO 2011, za katerega je bil izvoljen v Parlament Češke republike na nacionalnih volitvah leta 2013.

V času, ko je bila stranka del vladne koalicije (2013–2017), je Babiš opravljal funkcijo prvega namestnika predsednika vlade in ministra za finance, kjer je uvedel več nacionalnih davčnih reform. Po uspehu ANO na parlamentarnih volitvah leta 2017 je bil 6. decembra 2017 imenovan za premierja Češke republike.



Politika in prioritetna področja

- Povečanje proračunov obveščevalnih služb in vojske za učinkovito boj proti terorizmu in nezakoniti migraciji.

- Aktivno sodelovanje pri obrami zunanjih meja Evrope.

- Zagotovitev hranilne in energetske samooskrbe ter fiskalne stabilnosti, kjer je stabilna češka krona ključnega pomena.

- Digitalizacijo državne uprave kot osnovo za učinkovito delovanje države.

Volilna kampanja v senci vojne

Med kampanjo je Babiš napovedal preklic dobav orožja Ukrajini, kar bi pomenilo konec češke pobude za granate, v okviru katere je bilo v Kijev doslej dostavljenih približno 3,5 milijona nabojev velikega kalibra.

Vladajoče stranke so se osredotočile na grožnje, ki jih predstavlja Rusija, Babiš pa jih je obtožil strašenja volivcev. "Ne vem, iz katere smeri bodo prišli ruski tanki," je dejal.

Ekonomija in obljube o nižjih davkih

Veliko volivcev je bilo zaskrbljenih za lastne finance. Inflacija je do leta 2023 dosegla dvomestne številke, čeprav je bila pred kratkim 2,5-odstotna. ANO je na volilnih plakatih obljubljala nižje davke in cenejšo energijo, kar je očitno pritegnilo številne volivce.

Na evropski ravni se je ANO preselila iz liberalne skupine Renew Europe k desničarsko populistični in skrajno desničarski stranki Patrioti za Evropo, kjer sedi ob strani Viktorja Orbana, avstrijskih Svobodnjakov (FPÖ) in stranke RN Marine Le Pen v Franciji.

V Pragi je bilo na novo zasedenih 200 sedežev v poslanski zbornici, ki je pomembnejša od obeh parlamentarnjih domov. Češka ustava daje predsedniku veliko diskrecijskega prava pri dodelitvi vladnega mandata, vendar je običajno, da mandat prejme stranka z največ sedeži.

Češka je članica Nata od leta 1999 in EU od leta 2004, ter si deli več kot 800 kilometrov dolgo mejo z Nemčijo, kar ji daje pomembno strateško vlogo v regiji.