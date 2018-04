Strasten motorist, ki do 26. leta ni spil niti kapljice alkohola #video

Čeprav se je kot otrok želel preizkusiti v formuli ena, se je predsednik NSi Matej Tonin že po koncu študija podal v politiko. Kot je poudaril v osebnem intervjuju za Planet TV, do 26. leta ni spil niti kapljice alkohola. Čeprav svoje politične zaveznike in nasprotnike rad povabi na kavo, jo sam redko spije. A kot poudarja, se ob tovrstnih povabilih pogosto izkaže, da ima politika več skupnih točk kot razlik.

Čeprav se je v politične vode podal takoj po koncu študija, politika nikakor ni edina strast predsednika NSi Mateja Tonina. Tonin je namreč goreč motorist in hkrati tudi predsednik Moto kluba Divji jezdeci, ki združuje ljubitelje dvokolesnikov iz njegovega kraja.

Do 26. leta ni zaužil niti kapljice alkohola

"Motoristi so zelo prijazni ljudje, večji del motoristov pa se na cesti obnaša zelo odgovorno," je v oddaji Volitve: Nov začetek poudaril Tonin, ki do 26. leta starosti sploh ni spil niti kapljice alkohola.

Kljub abstinenci je sicer z avtom že pri 16 letih in brez veljavnega vozniškega dovoljenja zapeljal s ceste. "Moja mladostniška želja je bila, da bi se preizkusil kot voznik formule ena. Že pri 16 sem vozil po gozdnih cestah in se pretvarjal, da vozim reli. En ovinek se mi nato ni izšel," pojasnjuje Tonin.

"Nisem pretirano strog do otrok, včasih sem preveč popustljiv"

Čeprav so mu prijatelji ob rojstvu prve hčerke podarili bejzbolski kij, ki danes krasi pisarno v njegovi domači hiši, Tonin poudarja, da ni strog oče in da je do otrok velikokrat celo preveč popustljiv.

"Če si od ponedeljka do petka redno odsoten od doma in te otroci skorajda ne vidijo, potem v soboto in nedeljo ne moreš biti pretirano strog do njih. Mi je pa žena že rekla, da bi moral biti včasih bolj nepopustljiv," razlaga predsednik NSi.

Kot poudarja, si v vsakdanjem življenju vedno poskuša postaviti jasne cilje, hkrati pa išče poti, kako bi omenjene cilje dosegel: "V nasprotnem primeru, če nimaš cilja, te lahko veter hitro odnese v eno ali drugo smer."

Na čelu NSi letos nasledil Ljudmilo Novak



Matej Tonin se je rodil 30. julija 1983. Po zagovoru diplome na ljubljanski fakulteti za družbene vede se je kot tiskovni predstavnik zaposlil v poslanski skupini NSi. Potem ko je stranka po volitvah leta 2008 izpadla iz parlamenta, se je podal na podjetniško pot. V domačem okolju je vzpostavil portal Kamničan.si, vmes magistriral in se nato leta 2010 potegoval za županski stolček v Kamniku.



Čeprav ga je na lokalnih volitvah premagal Marjan Šarec, razočaranje ni trajalo dolgo. NSi se je namreč po predčasnih volitvah leta 2011 vrnila v državni zbor, Tonin pa je pri 28 letih postal vodja poslanske skupine. Leta 2014 so sledile še ene predčasne volitve, februarja 2018 pa je Tonin na čelu NSi nasledil Ljudmilo Novak.

Predsednik NSi Matej Tonin

Ljubezen do politike je podedoval po očetu

Ljubezen do politike je Tonin podedoval po svojem očetu, ki je bil lokalni politik. "O politiki se je pri nas vedno govorilo. Medtem ko so moji vrstniki s svojimi očeti gledali nogomet ali košarko, sem jaz s svojim očetom gledal televizijski dnevnik in politične oddaje. To mi je bilo na neki način privzgojeno," se spominja Tonin.

Predsednika NSi na otroštvo vežejo zelo lepi in prijetni spomini. "Otroštvo sem preživel z mamo in sestrama, ki so me nekoliko razvajale. Posledica tega je, da mogoče nisem tako spreten v kuhinji ali pri gospodinjskih opravilih kot drugi moški," priznava Tonin, ki je za svojo ženo izbral svoje prvo in edino dekle.

Čeprav rad povabi na kavo, jo sam le redko spije

"Očitno sem z ženo zadel sedmico. Za zdaj ne obžalujem, da sem se odločil tako. Ko sva začela uradno hoditi, se sicer spomnim, da sva hodila iz gostilne v gostilno v želji, da bi si enkrat le povedala, kaj hočeva oziroma čutiva drug od drugega," pripoveduje Tonin.

Čeprav po besedah svojih sodelavcev ni velik ljubitelj kave, Tonin povabilo na kavo rad izkoristi za neformalni razgovor, tudi s političnimi zavezniki oziroma nasprotniki. "Te kave oziroma povabila so ne nazadnje pokazala, da ima politika morda veliko več skupnih točk kot pa razlik," je še razkril Tonin.