Erjavec: Afera s prisluškovanjem med arbitražo je bila sabotaža #video

Prvi del

Afera s prisluškovanjem med arbitrom Jernejem Sekolcem in agentko Simono Drenik o arbitraži se je zgodila poleti leta 2015. Po tem je Hrvaška izstopila iz sporazuma, epiloga pa še vedno ni.

"Mislil sem, da je to nemogoče. Ko me je predsednik države poklical in mi povedal, da imajo Hrvati prisluhe, sem rekel, da so to kisle kumarice. Vendar se je to očitno zgodilo. Zelo me čudi, da še danes pravzaprav ni ugotovil, kaj se je zgodilo. Od policije in obveščevalnih služb sem pričakoval, da bodo to ugotovile. Nenavadno se mi zdi, da je arbiter klical našo agentko," je v osebnostnem intervjuju na Planet TV povedal Erjavec.

"Čudim se, da se je pogovor sploh zgodil"

Tudi zunanji minister je bil sicer udeležen na izobraževanjih Sove, kjer so jim predstavljali varne načine komunikacije. Voditelja Mirka Mayerja je zanimalo, ali so resnične informacije, da je Sova na enem od teh seminarjev pokazala tudi primer, kako so jih nekaj tednov pred afero s prisluškovanjem Hrvati že posneli.

"Ne, s tem nisem seznanjen," je odvrnil Erjavec.

Glavna akterja prisluškovalne afere o arbitraži Jernej Sekolec in Simona Drenik. Foto: STA Drenikova naj bi dobila zagotovilo, da lahko tudi od doma na takšen način varno komunicira. Čeprav se namiguje, da je takšno navodilo dobila od Erjavca, je ta to zanikal.

"Ne. To ni res. Absolutno je prepovedano, da bi imel kdorkoli stike s člani arbitražnega sodišča. To ve vsak pravnik, zato se čudim Drenikovi, da je sploh dopustila, da se je zgodil pogovor z arbitrom Sekolcem," je dejal zunanji minister.

Ni bilo podlage, da bi Drenikovo odpustili

Po aferi Drenikova ni bila odpuščena, ampak samo premeščena na drugo ministrstvo. "Podlage za to, da bi jo odpustili, ni bilo. Malomarnost se ni zgodila na ministrstvu za zunanje zadeve. Ne moremo biti odgovorni za to, kaj se je dogajalo v neki kuhinji, ko je poklical arbiter," je odvrnil Erjavec.

Ob tem je prepričan, da bi Hrvaška na vsak način izstopila iz arbitražnega sporazuma. Če ne bi bilo te afere, bi našli kaj drugega, je prepričan.

"Hrvati so bili veš čas mnenja, da je arbitražni sporazum za njih škodljiv, vendar so ga morali podpisati, če so želeli postati članica EU," je dejal v pogovoru za Planet TV.

Zunanji minister Karl Erjavec. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Zadeva je zelo bizarna"

Pri aferi ga najbolj zanima, zakaj je arbiter sploh klical slovensko agentko.

"Mislim, da je šlo za sabotažo. Ne predstavljam si, da arbiter ne ve, da ne sme komunicirati z agentko. Prav tako si ne predstavljam, da Drenikova, ki je doktorica pravnih znanosti, ni vedela, da ne sme komunicirati z arbitrom. Zadeva je zelo bizarna," se je čudil Erjavec.

Če bi ministrstvo omogočilo varno komunikacijo, bi bili v prekršku

Ministrstvo je sicer pred afero zavrnilo predlog Sove za nakup prenosnikov, ki bo omogočali kriptirane pogovore. Strošek bi znašal okrog 16 tisoč evrov, kar je v primerjavi z vsem stroškom arbitraže – okrog sedem milijonov evrov – zelo malo.

Arbitražni sporazum med Slovenijo in Hrvaško še ni implementiran. Foto: Bojan Puhek Državna sekretarka je na zaslišanju en dan po prisluškovalni aferi dejala, da lahko na vprašanje o zavrnitvi predloga Sove odgovori le Erjavec.

"To se verjetno problematizira, da se pozornost odvrne od drugih težav. Mene zanima, zakaj je Sekolec klical agentko in zakaj se je ta pogovarjala z njim. Če bi mi na ministrstvu omogočili varno komunikacijo in bi se arbiter in agentka pogovarjala, bi to pomenilo, da je ministrstvo odgovorno, ker je omogočilo prepovedano komunikacijo," je še pojasnil Erjavec.

Okrcal Tonina

Pogovor so posneli v Erjavčevi počitniški hiši na Hrvaškem, ki jo je ta kupil leta 2003. Novopečeni predsednik NSi Matej Tonin je v pogovoru na Planet TV Erjavcu očital, da je prenova hiše sovpadala z nabavo patrij.

"Ne vem, kako bo Tonin deloval kot politik, če ni resnicoljuben že v tako banalni zadevi," je dejal Erjavec in dodal, da v 15 letih od nakupa ni spremenil ničesar na počitniški hiši.

Osebnostni intervju s Karlom Erjavcem so v predvolilni oddaji Volitve: nov začetek na Planet TV predvajali v ponedeljek. Izseke bomo objavili v treh dneh, in sicer v torek, sredo in četrtek. Pred tem je Mayer že gostil aktualnega premierja v odhodu Mira Cerarja in predsednika opozicijske NSi Mateja Tonina.