Tonin: Iz dokumentov je jasno, da je Erjavec pri arbitraži delal v korist Hrvaške #video

Video: Planet TV

Matej Tonin je bil tisti, zaradi katerega se je moral pred tremi leti s položaja obrambnega ministra posloviti Janko Veber, saj je vojaškim obveščevalcev mimo zakona naročil analizo posledic prodaje Telekoma Slovenije.

"Pošteno povem, da so mi te dokumente, kako je takratni minister kršil zakonodajo, priskrbeli obveščevalci znotraj služb, zato sem lahko izpeljal kirurško akcijo. Jaz sem imel dokument v rokah. Natančno sem vedel, kaj iščem in kaj moram narediti, zato so stvari tekle gladko in na koncu je bil rezultat jasen, minister je moral odstopiti," je v oddaji pojasnil Tonin.

"Pri Erjavcu bo zgodovina pokazala, da sem imel prav"

Kmalu po Vebru je Tonin zunanjega ministra Karla Erjavca spraševal, ali obnova njegovega vikenda v Istri in proces nabave oklepnih vozil patria sovpadata, saj bi ga lahko v tem primeru hrvaške obveščevalne službe izsiljevale.

"Če dobim neke podatke, neke dokumente, poskušam priti resnici do dna. Pri gospodu Erjavcu bo zgodovina pokazala, da sem imel prav. Danes žal še ne morem govoriti o stvareh, o katerih sem lahko na zaprti, tajni seji državnega zbora. Tam sem predstavil dokumente, iz katerih je jasno, da je vloga gospoda Erjavca pri arbitraži takšna, da je delal v korist Hrvaške. V zvezi z vikendom pa sem imel pričanje posameznika, ki je te stvari delal (ki je vikend obnavljal, op.a.), nisem pa imel dokumenta. Tukaj sem naredil napako," je poudaril Tonin.

Meni, da bo ta zgodba morala nekoč dobiti tudi kazenski epilog.

"Ne morete priti do drugega zaključka, kot da je nekaj delal namenoma"

"Ko bodo ti arhivi in te stvari odprte, se bo pokazalo, da je Karl Erjavec v procesu arbitraže delal tako velike napake, da to ne morejo biti napake pri ... Jaz imam Karla Erjavca za relativno pametnega politika in zato težko rečem, da bi delal takšne začetniške napake, zato ne morete priti do drugega zaključka, kot da je nekaj delal namenoma v interesu Hrvaške. To se bo dalo tudi z dokumenti dokazati, ko bodo ti arhivi odprti," je zatrdil in dodal:

"Naj bom zelo jasen glede njegovega vikenda, kje sem jaz naredil napako. Jaz sem imel pričanje človeka, ki je te stvari na vikendu Karla Erjavca delal, nisem pa imel fizičnih papirjev, kot sem jih imel pri ministru Vebru, in to je bila ta razlika."