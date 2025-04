Zaradi izjem bodo Trumpove carine različno vplivale na članice EU. In zmagovalec trgovinske vojne – tako Financial Times – naj bi v EU bila Slovenija. Zaradi izjem naj bi efektivna carina na uvoz iz Slovenije v ZDA znašala manj kot štiri odstotke.

Glavne novice dneva:

16.06 Ljubljanska borza z največjim padcem v več kot treh letih

16.02 Trump Američanom: Ne bodite šibki in neumni

14.00 Financial Times: Slovenija je v EU zmagovalka Trumpove trgovinske vojne

12.08 Japonska pripravlja sveženj ukrepov za ublažitev ameriških carin

11.45 Delničarji Krke ob 409 milijonov evrov

10.45 Krka že ob slabih osem odstotkov

10.00 Zlom Evrope, tudi delnice na Ljubljanski borzi tonejo

9.43 Trump še naprej zagovarja svoje carine

8.20 Bitcoin strmoglavil pod 77 tisoč ameriških dolarjev

8.15 Pokol na azijskih borzah

7.19 ZDA so na poti v gospodarsko jedrsko zimo

6.47 Ministri EU za trgovino o odzivu na ameriške carine

ANKETA Kaj boste storili s svojimi delnicami? Sem jih že prodal pretekli teden. + 6,23 % 47 glasov

Nič. Sem dolgoročen vlagatelj in ne bom prodal svojih delnic. + 71,09 % 536 glasov

Prodajam delnice in kupujem zlato. + 3,85 % 29 glasov

Ravnokar panično prodajam vse. + 11,01 % 83 glasov

Rešitev je v kriptovalutah. + 7,82 % 59 glasov Oddanih 754 glasov

16.06 Ljubljanska borza z največjim padcem v več kot treh letih

Ljubljanska borza je danes sledila globokim padcem na borzah po svetu, ki so posledica ameriške uvedbe visokih dodatnih carin za uvoz blaga iz vsega sveta. Ob 11,4 milijona evrov prometa je indeks SBI TOP izgubil 4,96 odstotka in končal pri 1811,77 točke. Gre za največji padec po koncu februarja 2022, ko je trge pretresel ruski napad na Ukrajino.

Po izračunih Financ se je tržna kapitalizacija Ljubljanske borze, torej seštevek vrednosti vseh delnic v trgovanju, od petka zmanjšala za okoli 700 milijonov evrov, od prejšnje srede, ko je Trump napovedal uvedbo t. i. vzajemnih carin, pa za približno 1,3 milijarde evrov.

Padci so bili najbolj izraziti prav danes, pocenile so se vse najpomembnejše delnice, najbolj, za več kot sedem odstotkov, delnice Telekoma Slovenije. Z njimi je bil sklenjen tudi sveženj v vrednosti nekaj več kot 2,5 milijona evrov. Bolj prometne od Telekomovih so bile le delnice Krke, ki so se pocenile za skoraj pet odstotkov. Skoraj 6,5-odstoten je bil padec delnic Luke Koper.

Za krajši čas danes sicer niso bile dostopne spletne strani Ljubljanske borze, a so v upravljavcu trga vrednostnih papirjev napako še med trgovanjem odpravili.

16.02 Trump Američanom: Ne bodite šibki in neumni

Predsednik ZDA Donald Trump je nekaj minut pred začetkom trgovanja na newyorški borzi Američane pozval, naj ne bodo šibki in neumni, temveč "močni, pogumni in potrpežljivi", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"ZDA imajo priložnost, da naredijo nekaj, kar bi morale storiti že pred desetletji," je še zapisal na družbenem omrežju Truth Social glede carin na uvoz blaga v ZDA, ki jih je predstavil prejšnji teden in so zamajale svetovno gospodarstvo.

Na uvoz kitajskega blaga je Trump uvedel dodatne 34-odstotne carine, Kitajska pa bo v odziv na Trumpovo potezo v četrtek uvedla dodatne 34-odstotne carine na ves uvoz ameriškega blaga. Predsednik ZDA je bil danes kritičen do Pekinga, ker da ni upošteval njegovega opozorila, da naj "države, ki zlorabljajo carine, ne sprejemajo povračilnih ukrepov". Pri tem je Kitajsko označil za državo, ki najbolj zlorablja carine, je poročala AFP.

Kitajsko zunanje ministrstvo je Washingtonu medtem danes očitalo enostranskost, protekcionizem in gospodarsko ustrahovanje. "ZDA si želijo nadvlade pod pretvezo vzajemnosti. V tej luči žrtvujejo legitimne interese vseh držav za svoje sebične interese in dajejo prednost ZDA pred mednarodnimi pravili," je dejal tiskovni predstavnik ministrstva Lin Jian.

Uvedba ameriških carin in napovedani kitajski protiukrepi so zamajali svetovne delniške trge. Slabo razpoloženje med vlagatelji pa je v nedeljo še dodatno okrepil Trump, ko je sporočil, da še naprej trdno stoji za svojimi carinami.

Indeksi na osrednjih azijskih in evropskih borzah so tako tudi danes zabeležili globoke padce. Ob odprtju so več kot triodstotne padce zabeležili tudi osrednji indeksi na Wall Streetu.

15.38 Bruselj ZDA ponuja brezcarinsko trgovanje z industrijskim blagom

Evropska unija ponuja brezcarinsko trgovanje z ZDA na področju industrijskega blaga, je danes v luči trgovinskega spora z Washingtonom v Bruslju dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Pojasnila je, da je EU brezcarinsko trgovanje za določeno blago predlagala že pred časom, a ni prejela ustreznega odgovora ZDA.

"Pripravljeni smo se pogajati z ZDA. Ponudili smo brezcarinsko trgovanje za industrijsko blago, kar smo uspešno uvedli s številnimi drugimi trgovinskimi partnericami," je von der Leyen povedala po srečanju z norveškim premierjem Jonasom Gahrom Storejem.

Pojasnila je, da je EU brezcarinsko trgovanje - na primer v avtomobilskem sektorju - Washingtonu ponudila že pred časom. "Vendar pa ni bilo ustreznega odziva," je dodala predsednica komisije.

Von der Leyen je predlog, da EU in ZDA medsebojno ne bi obračunavali carin za industrijsko blago, omenila, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump sredi preteklega tedna napovedal carine na večino uvoza iz praktično vseh držav sveta.

V soboto so začele veljati 10-odstotne dodatne carine na uvoz blaga v ZDA iz celega sveta, ki jih je pod oznako vzajemne carine za večino držav in ozemelj po svetu, tudi Evropsko unijo, napovedal Trump. Za okoli 60 držav in EU bodo v sredo uvedene še višje carine, za unijo bo skupna dodatna carinska stopnja pri 20 odstotkih.

Pred tem so ZDA že sredi marca uvedle 25-odstotne dodatne carine na uvoz jekla in aluminija, pretekli četrtek pa še 25-odstotne dodatne carine na uvoz avtomobilov.

14.00 Financial Times: Slovenija je v EU zmagovalka Trumpove trgovinske vojne

Trumpove carine na uvoz iz EU so ustvarile zanimiv vzorec zmagovalcev in poražencev, poroča Financiral Times (FT). Čeprav so ZDA za izvoz iz EU uveljavile enotno 20 odstotne carine, so Američani dodali določene izjeme – denimo za avtomobilsko industrijo, ki jo je doletela kar 25-odstotna carina. So pa tudi določene izjeme, ki gredo v prid nekaterim industrijam in produktom. Med temi izjemami najdemo farmacevtske izdelke, polprevodnike, les in določene minerale.

Prav zaradi izjem bodo Trumpove carine različno vplivale na članice EU. In zmagovalec trgovinske vojne – tako FT – naj bi v EU bila Slovenija. Zaradi izjem naj bi efektivna carina na uvoz iz Slovenija v ZDA znašala manj kot štiri odstotke. Največji poraženec v EU pa naj bi zaradi močne avtomobilske industrije bila Slovaška. Po izračunih FT bodo carine na uvoz iz te države znašale okoli 25 odstotkov.

Foto: Financial times

12.08 Japonska pripravlja sveženj ukrepov za ublažitev ameriških carin

Japonska bo predsedniku ZDA Donaldu Trumpu predstavila sveženj ukrepov, s katerimi bi si zagotovila olajšave pri ameriških carinah, je danes dejal japonski premier Shigeru Ishiba, ki si prizadeva za telefonski pogovor s Trumpom. Dejal je, da bi lahko ukrepi zajemali tudi sodelovanje Japonske pri gradnji plinovoda na Aljaski.

Japonska podjetja sodijo med največje tuje vlagatelje v ZDA, prejšnji teden pa je ameriški predsednik uvedel 24-odstotne carine na uvoz japonskega blaga.

Vlada v Tokiu si od Trumpove predstavitve carin prizadeva organizirati telefonski pogovor med japonskim premierjem in ameriškim predsednikom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ishiba namerava v pogovoru predstaviti sveženj ukrepov, s katerimi bi si dežela vzhajajočega sonca zagotovila ugodnejšo carinsko obravnavo Trumpove administracije.

"Ocenjujemo, da moramo ukrepe predstaviti kot sveženj in ne po delih," je v nagovoru v japonskem parlamentu dejal Ishiba.

Sveženj ukrepov bi po premierjevih besedah lahko zajemal tudi sodelovanje Japonske pri gradnji načrtovanega plinovoda v ameriški zvezni državi Aljaska.

Gre za 44 milijard dolarjev vreden projekt, v okviru katerega bi zgradili nekaj manj kot 1.300 kilometrov dolg plinovod. Ta bi povezal nahajališča plina na severu te po površini največje ameriške zvezne države s pristaniščem na jugu, je poročal Reuters.

Poleg 24-odstotnih carin na uvoz blaga iz Japonske v ZDA so pretekli teden začele veljati tudi 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov v ZDA. Japonska avtomobilska industrija predstavlja pomemben gradnik tamkajšnjega gospodarstva, lani pa so 28 odstotkov japonskega izvoza v ZDA predstavljala vozila.

11.45 Delničarji Krke ob 409 milijonov evrov

Po kaotičnem jutru so evropski trgi pokazali znake rahle stabilizacije, čeprav so indeksi še vedno globoko v rdečem.

V Londonu indeks FTSE 100 trenutno beleži minus v višini 4,9 odstotka, kar je skoraj štiristo točk manj kot na začetku dneva. Nemški DAX, ki je ob odprtju padel za deset odstotkov, je zdaj v minusu 5,9 odstotoka, medtem ko je francoski CAC 40 izgubil 5,7 odstotka.

"Umirilo" se je tudi dogajanje na ljubljanski borzi. Z delnicami Krke se trenutno trguje za okoli 153,5 evra, kar je 12,5 evra manj kot v petek. To pomeni, da so delničarji Krke danes izgubili za okoli 409 milijonov evrov premoženja.

10.45 Krka že ob slabih osem odstotkov

Vlagatelji na najpomembnejšem ljubljanskem trgu kapitala sledijo azijskim in evropskim kolegom pri razprodajah. Indeks SBITOP je tako zdrsnil že za 6,8 odstotka. Največ se trguje z delnicami Krke, ki je zdrsnila že za 7,83 odstotka. Največji izgubar so sicer delnice Pozavarovalnice Sava, delnica je izgubila že skoraj devet odstotkov.

Foto: Ljubljanska borza

10.00 Zlom Evrope, tudi delnice na Ljubljanski borzi tonejo

Evropske borze sledijo azijskim, vsi pomembnejši borzni indeksi so v prvih urah doživeli vsaj petodstotne padce. Panevropski indeks Stoxx 600 je izgubil 5,91 odstotka, kar je največji enodnevni zdrs v več kot dveh letih. V rdečih številkah je tudi ljubljanski indeks SBITOP, ki trenutno beleži 3,7-odstotni zdrs.

Najgloblje v rdečih številkah so trenutno v Ljubljani Zavarovalnica Triglav (–6,18 odstotka), Krka (–6,02 odstotka) in Petrol (–5,24 odstotka).

V Evropi vse rdeče

Nemški DAX je ob odprtju doživel kar desetodstotni padec, vendar so se številke malo popravile in trenutno je pri minusu v višini 6,70 odstotka.

V Parizu je indeks CAC 40 padel za 5,70 odstotka na 6.859,99, kar pomeni izgubo 414,96 točke – največ so izgubili luksuzne znamke in tehnološka podjetja.

FTSE 100 v Londonu je izgubil 421,23 točke, kar pomeni padec za 5,23 odstotka.

Tudi južna Evropa ni bila izjema: italijanski indeks FTSE MIB je padel za 6,15 odstotka na 32.516,62, medtem ko je španski IBEX 35 izgubil 6,16 odstotka in pristal pri 11.656,40.

9.43 Trump še naprej zagovarja svoje carine

Ameriški predsednik Donald Trump še vedno trdno stoji za svojimi carinami, medtem ko borzni trgi še naprej tonejo. V nedeljo je Trump zanikal, da je namerno povzročil razprodajo trgov, in vztrajal, da ne more predvideti odzivov trgov. Glede prodaje družbenega omrežja TikTok je prepričan, da bi ga Kitajska prodala, če ZDA ne bi uvedle novih carin.

"Včasih moraš vzeti zdravilo, da nekaj popraviš," je v nedelje po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal Trump glede visokih izgub na borznih trgih.

Trumpova trgovinska politika, ki sloni na uvedbi neskončnih carin, je tudi ameriškim podjetjem in milijarderjem prizadejala velike borzne izgube, kar pa ameriški predsednik vidi le kot korak do svojega končnega cilja. Američane je tako v soboto na svojem družbenem omrežju Truth Social pozval, naj zdržijo, češ da ne bo lahko, a da bo končni rezultat zgodovinski.

Republikanski predsednik je tako v nedeljo zanikal, da je namerno načrtoval razprodajo trgov, in vztrajal, da ne more predvideti, kako se bodo trgi odzvali na njegove napovedi. Hkrati je poudaril, da ne bo sklepal dogovorov z drugimi državami, če ne bo rešeno vprašanje primanjkljajev v blagovni menjavi. Trump namreč trdi, da so za velik ameriški primanjkljaj v blagovni menjavi krive druge države s svojim izkoriščanjem ZDA.

V pogovoru z novinarji na letalu Air Force One je Trump dodal, da se je s svetovnimi voditelji med koncem tedna že pogovarjal o tem, kako bi poiskali rešitev. Kot je zatrdil ameriški predsednik, svetovni voditelji "umirajo od želje po dogovoru".

8.20 Bitcoin strmoglavil pod 77 tisoč ameriških dolarjev in dosegel najnižjo raven po Trumpovi volilni zmagi

Bitcoin se je pretekli teden še razmeroma dobro držal kljub odločnemu umiku vlagateljev iz tveganih naložb. A v ponedeljek zjutraj je kriptovaluta močno pada in je prvič po začetku rasti, ki jo je sprožila volilna zmaga Donalda Trumpa novembra, padla pod 77 tisoč ameriških dolarjev.

BTCUSD (CoinDesk Indices) 76.773,98 USD –2827,34 USD (–3,55 %)

XRP USD (Kraken) 1,7316 USD –0,2180 USD (–11,18 %)

Ethereum USD (Kraken) 1515,94 USD –58,63 USD (–3,72 %)

Solana USD (Kraken) 100,39 USD –6,06 USD (–5,69 %)

8.15 Pokol na azijskih borzah

Tudi danes azijske borze doživljajo strme padce zaradi carin ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Glavni indeksi od Šanghaja do Tokia in od Sydneyja do Hongkonga so ob ponedeljkovem odprtju trgov močno upadli. "To je pokol," je za BBC povedal eden od analitikov.

Do poldneva je japonski indeks Nikkei 225 padel za šest odstotkov, avstralski ASX 200 za štiri odstotke, južnokorejski Kospi pa za 4,7 odstotka.

Padec v celinski Kitajski, Hongkongu in na Tajvanu se je še poglobil, saj so tamkajšnji vlagatelji šele v ponedeljek dohitevali petkove velike padce na drugih trgih, ko so bili njihovi trgi zaprti zaradi praznikov.

Indeks Shanghai Composite je padel za več kot šest odstotkov, medtem ko sta indeksa Hang Seng in Taiwan Weighted Index strmoglavila za približno deset odstotkov.

7.19 ZDA so na poti v gospodarsko jedrsko zimo

Milijarder in velik podpornik Trumpa Bill Ackman je na omrežju X zapisal, da ZDA zaradi uvedbe carinske politike predsednika drvijo v samopovzročeno gospodarsko jedrsko zimo.

"Z uvedbo obsežnih in nesorazmernih carin tako za naše zaveznike kot za nasprotnike ter s tem z začetkom svetovne gospodarske vojne proti vsemu svetu hkrati uničujemo zaupanje v našo državo kot trgovinskega partnerja," je med drugim zapisal Ackman.

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.



President @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical… — Bill Ackman (@BillAckman) April 6, 2025

6.47 Ministri EU za trgovino o odzivu na ameriške carine

Ministri, med njimi državni sekretar na slovenskem gospodarskem ministrstvu Dejan Židan, se bodo sestali, potem ko so ZDA sredi marca uvedle dodatne carine na uvoz jekla in aluminija, pretekli teden pa še dodatne carine na uvoz avtomobilov ter t. i. vzajemne carine na uvoz blaga z vsega sveta. V sredo bo začelo veljati še dodatno zvišanje, tako da bodo za blago iz EU veljale 20-odstotne carine.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v odzivu na sredino odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi vzajemnih carin ZDA pozvala k pogajanjem, obenem pa poudarila, da je EU pripravljena ukrepati.

V Bruslju posledice teh carin in carin na uvoz avtomobilov še analizirajo, pri čemer napovedujejo, da bodo povračilni ukrepi odvisni od ugotovitev, ki jih bo prinesla analiza.

Je pa medtem v sklepni fazi priprava protiukrepov v odziv na dodatne 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki so začele veljati že sredi marca. O teh povračilnih ukrepih bodo države članice predvidoma odločale v sredo, veljati pa bila lahko začeli 15. aprila.

Na dnevnem redu imajo še razpravo o trgovinskih odnosih s Kitajsko.