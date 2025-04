Kot so po pogovorih sporočili v Bruslju, je Von der Leyen izrazila globoko zaskrbljenost zaradi carin, ki jih je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, in škode, ki jo povzročajo vsem državam - tako s svojimi neposrednimi kot posrednimi učinki.

Ponovno je potrdila zavezanost EU k pogajanjem z ZDA, hkrati pa je ponovila, da je EU pripravljena braniti svoje interese s sorazmernimi protiukrepi, če bo potrebno. Ob tem je poudarila odločenost, da bo sodelovala s partnerji pri odzivanju na novo realnost svetovnega gospodarstva, pri čemer je priznala, da bo vsak trgovinski partner deloval v skladu s svojimi prioritetami.

Z britanskim premierjem sta govorila tudi o vrhu EU - Združeno kraljestvo, ki bo potekal 19. maja. Von der Leyen je poudarila zavezanost tesnemu sodelovanju z Združenim kraljestvom na področju varnosti in obrambe, ter skupni in trajni podpori Ukrajini, so sporočili v Bruslju. Izrazila je tudi zaskrbljenost, ker Rusija zavira mirovna prizadevanja.