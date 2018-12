V Šmarjeških Toplicah bo o županu morda odločal žreb

Potem ko so v Šmarjeških Toplicah upoštevali še dve glasovnici, ki sta prispeli po pošti, sta županska kandidata Marjan Hribar in Bernardka Krnc v neodločenem položaju, saj sta oba prejela 1.016 glasov. Zakon predvideva, da o županu odloči žreb, kar se v Sloveniji še ni zgodilo.

Hribar je povedal, da se bo o morebitni pritožbi odločil po objavi uradnega izida, medtem ko se Krnčneva ni odzvala.

Zasedanje šmarješke volilne komisije in objavo uradnega izida Hribar neuradno pričakuje v sredo. "Počakal bom na odločitev volilne komisije in se nato odločil, kaj in kako," je še dejal.

Predsednik šmarješke volilne komisije Fredi Bančov je povedal, da so danes odprli glasovnici, ki sta prispeli po pošti, in ugotovili, "da je bila v obeh izražena volja, da se glasuje za Bernardko Krnc".

Tesno že v prvem krogu

Foto: Jure Gregorčič Ker to pomeni neodločen izid oz. po 1016 glasov za vsakega kandidata, bodo sledili morebitni ugovori, potem pa bodo videli, kako naprej, je napovedal. Po neuradnih podatkih državne volilne komisije naj bi bilo sicer 12 glasovnic neveljavnih, skupaj pa je glas oddalo 2044 volivcev.

Na govorice, ki jih je objavil radio, da naj bi Krnčeva v nedeljo prejela tri in ne dveh glasov manj od njenega tekmeca in da naj bi v imenu opravilno nesposobnih glasovali drugi, se je predsednik volilne komisije odzval s pojasnilom, da je volilna komisija glasovnice pregledala, "tako kot to zahteva zakon", in da omenjenih govoric za zdaj ne želi komentirati.

Preštevanje glasovnic so po poročanju radia prav zaradi tesnega izida sicer v nedeljo večkrat ponovili. Razlika med Hribarjem in Krnčevo je bila tesna že v prvem krogu, saj jo je Hribar takrat prehitel za le 26 glasov.

Če je izenačeno, bo odločal žreb

V primeru enakega števila glasov za kandidate zakon o lokalnih volitvah predvideva žreb. Kot so pojasnili na ministrstvu za javno upravo, ga opravi občinska volilna komisija, nanj pa povabi predstavnike kandidatov, med katerimi bo izvedla žreb.

V primeru ugovora mora občinska volilna komisija o tem odločiti najpozneje četrti dan od dneva glasovanja. K morebitnemu ponovnemu štetju pa povabi predstavnike kandidatov oziroma list, ki jih ugovor zadeva. Ponovno štetje opravi volilni odbor z volišča, za katerega je vložen ugovor, pri štetju pa so prisotni člani občinske volilne komisije.