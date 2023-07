Poskus umora: pri strelcu iz Šmarjete našli več kosov orožja in streliva

Policisti so hišno preiskavo pri 62-letniku opravili kmalu po dogodku. V preiskavi so našli štiri kose dolgocevnega nezakonitega orožja in večjo količino različnega streliva. Med najdenim orožjem je bila tudi avtomatska puška ruski špagin, za katero domnevajo, da je bila uporabljena pri streljanju na policista. Gre sicer za zelo močno vojaško orožje, je v izjavi za medije na Policijski upravi (PU) Novo mesto povedal Matjaž Štern.

Policista sta pred streljanjem izvajala nadzor prometa

62-letnika policija pred tem dogodkom še ni obravnavala, prav tako ni bil kršitelj cestnoprometnih predpisov. Po končani preiskavi bodo zoper njega na novomeško tožilstvo podali kazensko ovadbo za poskus umora, je povedal Štern.

Policija je sicer predstavila tudi druge podrobnosti dogajanja v Šmarjeti pred slabim tednom dni. Tam sta popoldne policistka in policist izvajala nadzor prometa, pri tem pa sta ustavila tudi 62-letnika. Ker je preizkus alkoholiziranosti pri njem potrdil prisotnost alkohola, sta mu prepovedala nadaljnjo vožnjo. 62-letnik je nato sam poskrbel tako za odvoz svojega vozila kot lastni prevoz domov.

Policista sta kmalu zatem končala nadzor prometa, se usedla v službeno vozilo in se nameravala odpeljati, ko je za njuno vozilo pripeljal 62-letnik, iz zadnjega dela vzel dolgocevno avtomatsko orožje in iz neposredne bližine začel streljati na policijsko vozilo. "Le prisebnosti policistov se gre zahvaliti, da sta v vzvratnem ogledalu opazila dogajanje in se sunkovito, sklonjena odpeljala s kraja," je povedal Štern. Ob tem je pojasnil, da ni bilo časa, da bi policista streljala nazaj, prav tako za to nista imela varnega zaklona.

Ostaja v kritičnem stanju

62-letnik se je po streljanju odpeljal domov, kjer si je poskušal s strelom iz revolverja soditi sam. Težko poškodovanega so ga doma našli policisti. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer je še vedno v kritičnem stanju.

Na kraju streljanja v Šmarjeti so po besedah Šterna našli 22 tulcev, od katerih je 20 nabojev zadelo policijsko vozilo, ki je močno poškodovano tudi v notranjosti. Tako lažje ranjena policistka kot policist, ki jo je odnesel brez poškodb, sta trenutno še na bolniškem dopustu. Po besedah Šterna jima zagotavljajo vso zdravniško in psihološko pomoč.