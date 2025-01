Kako nazaj v formo: poskrbite za telo in um

Ko se prepustimo uživanju bogatih obrokov in sladkih dobrot, pogosto ostanejo posledice v obliki slabšega počutja, utrujenosti in dodatnih kilogramov. Čezmerno uživanje sladkorjev in nezdravih maščob ter pomanjkanje gibanja obremenita naš organizem. Telo kopiči toksine, metabolizem se upočasni, raven energije pade, pogosto pa se pojavijo tudi občutki nelagodja ali slaba samopodoba zaradi odvečne teže. Hladen del leta je zato idealen čas za nov začetek – priložnost, da ponovno vzpostavite ravnovesje, okrepite zdravje in si povrnete zadovoljstvo s svojim telesom.

Pomembno je, da naredimo prve korake v pravo smer – z ustrezno prehrano in redno telesno aktivnostjo. Toda preden se "preselite" v telovadnico in sprejmete morda neustrezne prehranske odločitve, preverite, kje vam lahko pomagajo na poti do uspeha.

V Termah Šmarješke Toplice se že več kot dve desetletji posvečajo strokovnemu pristopu k izboljšanju zdravja in kakovosti življenja svojih gostov. Njihovi Medico Wellneess programi niso le kratkoročne rešitve, temveč celovite izkušnje, ki posameznika učijo, kako dolgoročno vzdrževati zdrave navade ter poskrbeti za svoje telo in um. V srcu narave lahko s termalno vodo in sodobno medicinsko podporo dosežete najbolj drzne cilje s pomočjo specializiranih programov, ki temeljijo na individualnem pristopu glede na cilje in posebnosti zdravstvenega stanja posameznika: SlimFit : program za zdravo in varno hujšanje, ki temelji na prilagojeni prehrani, telesni aktivnosti in medicinskem vodenju.

VitaDetox : program razstrupljanja telesa, ki pomaga odstraniti toksine, obnoviti energijsko ravnovesje in izboljšati počutje.

ImmunoRebalance : inovativen program za krepitev imunskega sistema in obvladovanje stresa, ki združuje naravno okolje, gibanje in psihofizično sprostitev. Bi radi okrepili imunski sistem in se fizično pripravili na vsako zdravstveno oviro? Si želite shujšati in ohraniti svojo idealno težo? Ali pa želite poskrbeti za boljše počutje s postom, ki je dokazano ena najboljših metod pri skrbi za zdravje? Izberite svoj cilj in preverite, kako vam lahko pomagajo.

V Termah Šmarješke Toplice lahko v osrčju narave dosežete tudi najbolj drzne cilje. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Kako začeti?

K spremembam je potrebno pristopiti celostno, z zdravo prehrano, telesno aktivnostjo in razstrupljanjem. Pri tem vam lahko pomaga strokovno voden program, prilagojen individualnim potrebam.

Terme Šmarješke Toplice ponujajo dva inovativna programa, SlimFit za hujšanje in VitaDetox za razstrupljanje telesa, ki sta zasnovana na celoviti spremembi življenjskih navad, kot so zmanjšanje vnosa kalorij, omejitev enostavnih ogljikovih hidratov ter nasičenih in transnenasičenih maščob, obenem pa spodbujata redno telesno aktivnost. Telesne mišice so namreč največji porabnik glukoze in najpomembnejši dejavnik za odpravo inzulinske rezistence.

Pri doseganju rezultatov vam bodo pomagale tudi različne velneške storitve. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Programi se začnejo s podrobnim zdravniškim pregledom, ki vključuje tudi obremenitveni test (ergometrijo) pri kardiologu. Na podlagi rezultatov so terapije, prehranski načrti in vadbeni programi natančno prilagojeni posameznikovemu zdravstvenemu stanju in njegovim ciljem, kar zagotavlja varno in učinkovito pot do boljšega zdravja in počutja.

Redna telesna aktivnost je temelj zdravja in dobrega počutja

Redna telesna vadba ima številne pozitivne učinke na psihofizično počutje – pomaga pri vzdrževanju zdrave telesne teže, zmanjšuje tveganje za razvoj kroničnih bolezni, krepi kosti in mišice ter izboljšuje sposobnost spoprijemanja z vsakodnevnimi izzivi. Kljub vsem prednostim v določenih primerih telesna aktivnost sama po sebi ni dovolj, da bi povrnili zdravo težo in izboljšali zdravje – posebej, če je teža že ušla izpod nadzora.

Ali ste vedeli?

Obseg trebuha je pomemben pokazatelj zdravja: pri ženskah naj ne presega 80 centimetrov, pri moških pa 94 centimetrov.

Treningi pod nadzorom osebnega trenerja so zelo učinkovit element pri izgubljanju telesne teže, pridobivanju mišične mase in pozitivno vplivajo na splošno počutje ter končni rezultat. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Prekomerna telesna teža je pogosto posledica ne le slabih prehranskih in gibalnih navad, temveč tudi presnovnih motenj, kot je presnovni ali metabolični sindrom. Ta prizadene vedno več ljudi in ga prepoznamo po trebušni debelosti ter vsaj dveh izmed naslednjih težav: zvišan krvni tlak, zvišani trigliceridi, nizek "dobri" holesterol in povišan krvni sladkor na tešče. Metabolični sindrom je tesno povezan s sodobnim načinom življenja, ki ga zaznamujejo stres, pomanjkanje gibanja, nezdrava prehrana in slab spanec.

Veliko ljudi se zaveda pomena gibanja, vendar pogosto ne vedo, kako začeti ali kako redno vadbo vključiti v svoj vsakdan. V Termah Šmarješke Toplice zato ponujajo prilagojene vadbene programe, ki posamezniku omogočajo uživanje v gibanju in mu pomagajo vzpostaviti bolj zdrav življenjski slog.

Strokovna terapevtska ekipa, ki bdi nad programom SlimFit, sledi sodobnim medicinsko utemeljenim metodam in postopkom "kurjenja" maščobnih oblog. Med programom vas bodo vodili z vam prilagojeno telesno vadbo in terapijami ter vam pomagali vzdrževati motivacijo za dosego cilja, ki ste si ga postavili. Učinkovite in varne metode pospešujejo razgradnjo maščob in metabolizem ter krepijo mišice, kar zagotavlja dolgotrajen učinek. Da je ta še boljši in da je dobro tudi počutje, pa pripomore tudi blagodejna nega telesa z masažo.

Zdravniški pregled : natančno oceno telesnega stanja, vključno z meritvami telesne sestave in obremenitvenim testom pri kardiologu.

Prilagojeno prehrano : jedilnik, ki je zasnovan na svežih, lokalnih sestavinah in prilagojen posameznikovim potrebam.

Redno gibanje : vadbo v naravi, termalni vodi, telovadnici in celo v višinski sobi, ki pospešuje presnovo in krepi mišice.

Tretmaji za oblikovanje telesa: vključujejo kopeli, nege, masaže, ki pripomorejo k zniževanju stresnih hormonov ter naše mišice in um vodijo do popolne sprostitve. Udeležite se njihovega priljubljenega strokovno vodenega programa hujšanja z zagotovljenim uspehom!

Pomembno vlogo v programih imajo tudi savne, plavanje, kopeli in masaže, ki poskrbijo za boljšo prekrvitev, blažijo bolečine in sproščajo napetost. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Z razstrupljanjem telesa si povrnite ravnovesje in energijo

Naše telo je naravno zasnovano tako, da se znebi škodljivih snovi, ki jih vnašamo s prehrano, okoljem in življenjskimi navadami. Vendar pa dolgotrajno izpostavljanje nezdravi prehrani, razvadam, kroničnemu stresu in toksinom iz okolja lahko oslabi ta naravni proces razstrupljanja. Posledično postane telo preobremenjeno, kar vodi v slabše počutje in pomanjkanje energije.

Zato je priporočeno, da občasno telesu omogočimo prepotreben oddih s popolnim čiščenjem. S tem ponastavimo celotno telo in pomagamo vitalnim organom do dobrega delovanja. Odmor od nezdravih navad bo imel vrsto pozitivnih učinkov tako na počutje kot na splošno zdravje.

V Termah Šmarješke Toplice so razvili zelo odmeven individualni program prečiščevanja in prehranskega razstrupljanja VitaDetox, ki pospešuje izločanje zdravju škodljivih substanc iz telesa in izboljša energijsko ravnovesje. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Program VitaDetox v Termah Šmarješke Toplice je zasnovan tako, da pomaga telesu naravno izločiti toksine, obnoviti energijsko ravnovesje in izboljšati splošno počutje. Gre za celovit pristop prečiščevanja in prehranskega razstrupljanja, ki pospešuje izločanje zdravju škodljivih snovi iz telesa in izboljša energijsko ravnovesje ter je podprt s telesno dejavnostjo. Program je individualno prilagojen posamezniku in temelji na strokovnih priporočilih zdravnikov, nutricionistov in trenerjev.

Prehransko razstrupljanje : jedilnik temelji na prehranskem razstrupljanju s postom, pri čemer je poudarek na ekološko pridelanih sestavinah in je prilagojen vašim potrebam.

Telesna dejavnost : prilagojene vadbe, kot so vadba v termalni vodi, nordijska hoja in sprostitvene tehnike, pomagajo telesu učinkoviteje izločati škodljive snovi.

Razstrupljevalni tretmaji : vključujejo terapije, kot so savne in kopeli za razstrupljanje, ki dodatno pospešujejo proces čiščenja telesa.

Strokovno spremljanje: zdravniški pregledi in nasveti zagotavljajo, da je program povsem varen ter prilagojen posameznikovim ciljem in zdravstvenemu stanju. Rezervirajte svoj program!

Dolenjska pokrajina s številnimi pohodniškimi in kolesarskimi potmi ter zanimivimi izletniškimi točkami vas ne bo pustila ravnodušne. In vse to se nahaja v bližnji okolici šmarjeških hotelov. Foto: Terme Šmarješke Toplice

Poskrbite zase, ker si to zaslužite

Skrb zase ni razkošje, temveč nuja v sodobnem življenju. Programi Term Šmarješke Toplice vam pomagajo doseči zdravje in dobro počutje na varen, strokovno podprt in trajnosten način. Njihova ponudba programov je široka in vključuje tudi uporabo termomineralne vode, uravnoteženo biološko predelano prehrano, posamezniku prilagojene telesne vadbe in druge zdravilne dejavnike, ki pomagajo vzpostavljati ravnovesje telesa in duha ter vam pomagajo povrniti zdrave navade, ki bodo pozitivno vplivale na vaše telo in počutje.

Velneška programa SlimFit in VitaDetox poleg učinka na zdravje in dobro počutje predstavljata aktiven in hkrati sproščujoč oddih od natrpanega vsakdana. Spodbujata popoln odklop od dnevnih obveznosti in skrbi, hkrati pa omogočata tudi digitalni detoks – za nekaj časa lahko odložite elektronske naprave in se posvetite sebi, si napolnite baterije ter poskrbite za celostno obnovo telesa in duha.