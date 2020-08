V Sloveniji bomo dobili še eno vinsko fontano, iz nje bo tekel cviček

Šmarješke Toplice so že tako turistično naravnana občina, od cvičkove fontane pa si Dolenjci obetajo še večjo prepoznavnost in obogatitev turistične ponudbe, poroča STA. S to zanimivostjo želijo podpreti tudi domače vinogradništvo in vinarstvo ter promovirati cviček.

Idejna zasnova Šmarješkega izvira cvička Foto: občina Šmarješke Toplice

Vodja projekta Šmarješki izvir cvička Alja Rabzelj je za STA povedala, da bo fontana stala nekaj manj kot 140 tisoč evrov, približno štiri petine te naložbe bodo zagotovili z vložkom Evropskega sklada za regionalni razvoj, razliko pa bodo pokrili občina in drugi projektni partnerji.

Šmarješki izvir cvička bo sicer že četrta "alkoholna" fontana v Sloveniji - v Žalcu so postavili pivsko, vinski pa sta v Marezigah nad Koprom in Vodolah pri Mariboru.

