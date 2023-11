Na Dunaju postavili "najgršo fontano vseh časov" #foto

Na Dunaju so konec oktobra svečano predstavili novo vodno fontano, s katero so obeležili 150 let dunajskega vodovodnega sistema. Kompozicijo s 33 humanoidnimi skulpturami je oblikoval Gelitin, eden najslavnejših avstrijskih umetniških kolektivov, zanjo pa so mestne oblasti z županom Michaelom Ludwigom na čelu odštele 1,8 milijona evrov.

Fontana naj bi simbolizirala "skupno odgovornost za vodo kot dragocen vir", politiki pa so ob njenem odprtju pozdravljali "izjemen dizajn", ki "vešče ponazarja občutek enotnosti".

Foto: Profimedia

Javnost, predvsem spletna, pa je medtem drugačnega mnenja. Na družbenem omrežju X se je sprožil plaz posmeha nad posnetki nove pridobitve, ki so jo nekateri opisali kot "najgršo fontano vseh časov", nekateri so opazili, da so nekatere skulpture podobne maskoti gumarskega podjetja Michelin, večina pa se je zgražala predvsem nad zneskom, ki ga je mesto za fontano odštelo.

