Fontana piva: naprej so se jim smejali, zdaj se smeji njim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz fontane piva v Žalcu so v dveh letih natočili 140 tisoč vrčkov piva. Izjemno povpraševanje je občino spodbudilo celo k širjenju franšize. Pivske fontane naj bi zrasle po Evropi, na Japonskem in v ZDA.

Fontano piva so v Žalcu začeli graditi z davkom od rekordnega zadetka na loteriji, ki je padel v občinsko blagajno. Ideja naprej ni naletela na spodudne odzive, vendar po dveh letih so na občini več kot zadovoljni.

"Ko smo načrtovali prodajo na fontani, smo načrtovali šest tisoč kozarcev v eni sezoni, pa so se nam nekateri smejali, da je to preveč," je za Planet TV dejal Janko Kos, župan Žalca. Številko šest tisoč prodanih kozarcev so dosegli le v enem mesecu. Kljub temu, da je za vrček treba odšteti osem evrov, pa je vsa izkušnja degustacija poskrbela za vedno večje navdušenje.

Veliko zanimanja za nakup franšize

Foto: Matic Tomšič V fontani je na voljo šest različnih vrst piva, ki jih zamenjamo vsak mesec. "V letošnjem letu smo skupaj ponudili 33 različnih piv, 25 domačih pivovarjev, tako da poskušamo ugoditi vsem," je dejal Matjaž Juteršek, direktor zavoda za kulturo, šport in turizem v Žalcu.

Veliko zanimanje pa je ustanovitelje spodbudilo k prodaji franšize. "Zakaj bi kdo z izumljanjem tople vode izgubil leto, dve, tri, če lahko to dobi takoj in ponudi na trgu. Rešitev, ki se je že izkazala kot uspešna v svetu," je razložil Stojan Praprotnik iz razvojne agencije Savinja.

Po besedah Juterška so zanimanja za fontano pokazali v Franciji, Švici, Srbiji, na Hrvaškem in Japonskem. Cena franšize ne bo povsod enaka, temveč bo odvisna od trga. Za zdaj je prodaja še v fazi pošiljanja ponudb.