Požar v stanovanjski hiši: ogenj popolnoma uničil mansardo in streho objekta #foto

Žalski gasilci so v četrtek ob 12.28 prejeli obvestilo o požaru v stanovanjski hiši v Podvinu. Na kraj dogodka so bili napoteni gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Gotovlje, Ložnica pri Žalcu, Žalec in Griže. V intervenciji je sodelovalo 55 gasilcev z 11 gasilskimi vozili. Intervencijo so končali ob 16. uri.

Požar naj bi se začel v mansardnem delu hiše in se nato razširil na ostrešje. Ogenj je popolnoma uničil mansardo ter ostrešje objekta, so sporočili iz Gasilske zveze Žalec.

Foto: Gasilska zveza Žalec Foto: Gasilska zveza Žalec Pri sanaciji posledic požara dodatno pomoč nudijo gasilci PGD Šempeter v Savinjski dolini, požarno stražo pa zagotavljajo domači gasilci iz PGD Gotovlje.