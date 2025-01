Gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Vrhnika so na zadnjo noč v minulem letu prejeli klic, da na Vrhniki gori Osnovna šola Ivana Cankarja. Ob prihodu so ugotovili, da so v neposredni bližini šole goreli ostanki pirotehnike, močna eksplozija pa je že pred tem uničila vrata osnovne šole.

Kot so pri PGD Vrhnika sporočili prek profila na družbenem omrežju Facebook, je bila o dogodku obveščena tudi policija.

Na kraju domnevnega požara na šoli so bile aktivirane tudi enote prostovoljnih gasilskih društev Stara Vrhnika in Verd, vendar njihova pomoč ni bila potrebna, so že zapisali v objavi na Facebooku.

V noči na sredo je zaradi pirotehnike sicer zagorelo tudi na območju Grosuplja. Med uporabo pirotehnične baterije se je ta prevrnila na bok, pirotehnični izstrelki pa so nato zanetili požara na bližnji lopi in osebnem vozilu. Avtomobil je bil v celoti uničen, na lopi pa je zgorelo ostrešje, so sporočili z ljubljanske policije.