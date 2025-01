Mladoletnik se je pri uporabi pirotehnike huje poškodoval

Mladoletnik je med obiskom pri prijateljih našel signalne rakete in jih več razrezal ter iz njih odstranil smodnik. S smodnikom je nato napolnil manjšo plastično embalažo, ko je na balkonu prižigal smodnik v plastični embalaži, pa je prišlo do silovite eksplozije. Pri tem je utrpel hude poškodbe roke, so pojasnili na policiji.

Lastnika signalnih raket bodo kazensko ovadili kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti, saj je po nakupu pirotehnične izdelke hranil doma, kjer so bili brez nadzora dosegljivi mladoletnim osebam in otrokom.

"Kljub vsem opozorilom policije o tem, kako nevarna je predelava pirotehničnih izdelkov, je žal zaradi predelave le-te znova prišlo do tragične poškodbe, ki je še enemu mlademu človeku za vedno zaznamovala življenje," so zapisali na policiji in ob tem znova opozorili, da so predelava, uporaba v drugih predmetih in vsaka lastna izdelava ter preprodaja pirotehničnih izdelkov prepovedane, saj so izjemno nevarne.

Signalne rakete, katerih glavni učinek je svetlobni, spadajo v kategorijo pirotehnike P1, ki predstavlja majhno nevarnost, njena uporaba pa je dovoljena skozi vse leto. Pogoj za nakup je starost 18 let.