Štajerska vinska fontana že nared #foto #video

Na Štajerskem bodo na svoj račun prišli ljubitelji žlahtne kapljice, saj v Vodolah blizu Maribora vrata odpira vinska fontana, iz katere bo teklo žlahtno lokalno vino. Za začetek obiskovalcem do 17. novembra ponujajo degustacijo osmih različnih vin, uradno odprtje pa sledi aprila prihodnje leto. 200 tisočakov, kolikor so vložili v fontano, naj bi jim žejna grla povrnila v petih letih.

Pred dnevi so se ob fontani vin že sprehodili prvi obiskovalci. "Odzivi so bili zelo pozitivni. Vsekakor pride kdaj tudi kakšna pripomba, ampak to je le pozitivno, da se znamo popraviti, zato smo fontano tudi preizkusno odprli, da vidimo, kaj še treba narediti, kaj izboljšati do prihodnjega leta, ko bo pravo odprtje in ko bo šlo zares," je pojasnil Jan Kristl s posestva Sončni raj.

Šest belih, dve rdeči vini in dva sokova

"Osem pipic fontane je namenjenih vinom, od tega sta dve rdeči, šest pa je belih vin, dve pipici sta namenjeni sokovom," je povedal Kristl. Vina bo mogoče poskusiti do 17. novembra, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Za zdaj vsi ponudniki vina, razen enega, prihajajo z vodolske vinske ceste. "Vsekakor je bolj priljubljeno belo vino, bolj popularna so sladka," je dejal Kristl.

Investicijo želijo povrniti v petih letih

Za degustacijo vina je treba kupiti kozarec, ki potem ostane v lasti kupca. Stane deset evrov, zanj kupec prejme šest degustacij vina po pol decilitra, torej skupno tri decilitre.

Investicija, ki so jo pokrili z lastnimi sredstvi, je znašala dvesto tisoč evrov, želijo pa si, da bi se povrnila vsaj v prihodnjih petih letih.

Po martinovem bo fontana za pol leta zaprla svoja vrata in jih znova odprla v začetku aprila.

