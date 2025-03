Trump EU zagrozil z 200-odstotnimi carinami na vino, šampanjec in žgane pijače

"EU, ena najbolj sovražnih ter na področju davkov in carin agresivnih sil na svetu, ki je bila vzpostavljena z enim samim ciljem, to je izkoriščati ZDA, je pravkar uvedla 50-odstotne carine na viski," je Trump zapisal na svojem socialnem omrežju Truth Social.

EU sicer carin še ni uveljavila, je pa v sredo, potem ko so v ZDA začele veljati 25-odstotne carine na jeklo in aluminij, napovedala postopno uvedbo protiukrepov.

Kot so pojasnili v Bruslju, bodo 1. aprila med drugim začele veljati carine na uvoz kavbojk, viskija bourbon, tobaka, koruze in riža iz ZDA v skupni vrednosti 4,5 milijarde evrov. Večinoma bodo veljale 25-odstotne carine, za določeno blago pa 50-odstotne.

Aprila razširitev sezama

Sredi aprila bodo predvidoma začeli veljati dodatni ukrepi, predlagane so carine na določene industrijske izdelke, kot so izdelki iz jekla in aluminija, tekstil, usnjeni in leseni izdelki ter gospodinjski aparati, pa tudi carine na določene kmetijske izdelke, kot so perutnina, govedina, jajca, mlečni izdelki, sladkor in zelenjava.

Predlagani seznam vključuje uvoz, vreden nekaj čez 21 milijard evrov, pri čemer viri pri EU pričakujejo, da bo končni seznam obsegal uvoz v višini okoli 18 milijard evrov.

"Uvedli bomo 200-odstotne carine!"

"Če ta ukrep ne bo takoj odpravljen, bodo ZDA v kratkem uvedle 200-odstotne carine za vsa vina, šampanjce in alkoholne pijače, ki prihajajo iz Francije in drugih držav EU," je danes v zvezi z napovedanim ocarinjenjem ameriškega viskija napovedal ameriški predsednik.

Že v sredo so se odzvali tudi v ameriški industriji žganih pijač, kjer trgovinsko vojno obžalujejo. Napovedane carine EU so označili za "izčrpavajoče" in vredne "globokega obžalovanja".

Protiukrepom sicer ni videti konca. Iz Pariza so danes že sporočili, da se bo Francija borila proti kakršnimkoli carinam na šampanjec, vino in druge alkoholne pijače. "Ne bomo popustili pred grožnjami," je na družbenem omrežju X zapisal francoski minister, pristojen za zunanjo trgovino, Laurent Saint-Martin. "Francija se je odločena maščevati," je zatrdil.

Francoski izvozniki se počutijo žrtvovane

Ločeno so se odzvali tudi v francoskem združenja izvoznikov vina in žganih pijač FEVS, kjer so opozorili, da so bili njihovi interesi "žrtvovani". "To nas je postavilo za neposredno tarčo ameriškega predsednika," je v zvezi z napovedanimi ukrepi EU dejal šef FEVS Nicolas Ozanam. "Utrujeni smo od tega, da se nas sistematično žrtvuje za namene, s katerimi nimamo nič," je poudaril za AFP. Evropsko komisijo je pozval k realističnemu odzivanju.