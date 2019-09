Kmalu bomo v Sloveniji dobili še eno vinsko fontano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novembra bo Slovenija bogatejša za še eno fontano, iz katere bo tekel alkohol – po pivski fontani v Žalcu in vinski v Marezigah bo vino teklo še iz fontane v Vodolah pri Mariboru.

Mariborska vinska cesta bo kmalu bogatejša za atrakcijo, ki naj bi v vinograde okoli štajerske prestolnice pritegnila še več obiskovalcev. Bogdan Mak s posestva Sončni raj v Vodolah pri Mariboru je namreč naznanil, da bo kmalu odprl vinsko fontano, iz katere bodo po njegovih besedah tekla "najboljša štajerska vina".

Fontano naj bi na posestvu zagnali v začetku novembra, iz nje bo teklo šest različnih vin iz šestih lokalnih kleti, pa tudi dva brezalkoholna napitka.

Posestvo Sončni raj v Vodolah je sicer ekološka kmetija, ki se ukvarja s pridelavo in predelavo industrijske konoplje, buč, pire, boba in sladkega krompirja, imajo tudi nasad zelišč, obiskovalcem pa ponujajo tudi adrenalinsko izkušnjo. Svoj pogum je namreč mogoče preizkusiti z vožnjo po jeklenici oziroma "ziplinu", poimenovanem Čebelji let, ki velja za najdaljši spust z jeklenico na Štajerskem.

