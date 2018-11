Izterjevalec v SMS-sporočilu: Glasujte za Fištravca in glasovnico objavite na Facebooku

Žnuderl, ki je bil leta 2011 obsojen zaradi krvavega spopada v mariborskem baru Extreme in se tudi kasneje znašel v kazenskih postopkih, je pred kratkim prek komunikacijske aplikacije Whatsapp okoli 150 ljudi iz svojega imenika pozval, naj gredo na predčasne volitve in volijo za Fištravca in njegovo listo. Pozval jih je, naj glasovnico fotografirajo in objavijo na Facebooku s ključnikom #mariborgrenaprej, poroča Dnevnik.

H glasovanju Fištravca poziva tudi tiste, ki aktualnega župana ne podpirajo: "Podpiraš nas, ne njega," jim je pisal. Žnuderl sicer sam za mestnega svetnika ne kandidira.

Podžupan in njegov najožji sodelavec že opravila nalogo

Na njegov poziv so se takoj med drugim odzvali ter že glasovali in tudi objavili glasovnico mariborski podžupan Saša Pelko, njegov najožji sodelavec Marko Kovačič, svetovalec Mitja Kotnik in Darko Berlič, ki je bil obsojen na šest mesecev pogojne kazni zaradi nezakonitega vodenja Fištravčeve predvolilne kampanje v letu 2014.

Glasovnico je objavilo tudi izterjevalsko podjetje Hag Prevzem, kjer je Žnuderl zaposlen, s Fištravcem pa sta se slikala tudi njegova najožja sodelavca. Direktor podjetja Aleš Vrbek je bil skupaj s sodelavcem Robertom Šosterjem obsojen, ko sta z namenom izsiljevanja in maščevanja k hiši v Brestanici pri Mariboru zalučala eksplozivno sredstvo.