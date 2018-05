Primc: Odstopamo od volitev. Raje volite SDS.

Sklep o odstopu stranke od volitev, o čemer je prvi poročal Reporter, je v soboto sprejel izvršilni odbor, v torek pa še svet stranke. Kot je pismu članom stranke zapisal predsednik stranke Glas za otroke Aleš Primc, odločitev ni bila soglasna. "Moja odgovornost je, da vas in naših idej ne vodim v kolektivni samomor. Zmaga ali poraz sta najprej v glavi."

"4. junija moramo imeti čim več zaveznikov"

Foto: STA Primc je po pisanju Reporterja predlagal, da iz te situacije naredijo zmago: "To ni umik, ampak delo na drugačen način, kot smo mislili, za zmago desnice na volitvah. To je naša dolžnost do volitev, po volitvah pa boj naprej v razmerah, ki jih bomo v teh 12 dneh sooblikovali. Slovenija nas potrebuje, mi pa potrebujemo zaveznike za izvajanje našega programa. Narediti moramo vse, da bomo imeli 4. 6. čim več zaveznikov, če že svojih poslancev ne moremo imeti. Če nam je do skrajnosti zmanjšana možnost, da bi imeli poslance, nam ni treba samim zmanjševati možnosti, da bi imeli zaveznike."

Bi lahko bil Primc minister v Janševi vladi?

Primc je na naše vprašanje, ali se lahko bodoče matere poslovijo od treh tisočakov, ki jih je stranka obljubljala ob rojstvu otroka, odgovoril: "Morda bom pa postal minister za družino in obljubo izpeljal kot minister," je dejal Primc. Zatrjuje, da s prvakom SDS Janezom Janšo nima sklenjenega nobenega dogovora, da ga bo v primeru mandatarstva imenoval za ministra.

Raziskava stranki napovedala nizko podporo

Zadnja javnomnenjska anketa, ki jo je za Siol.net in Planet TV opravil Inštitut Mediana, Združeni desnici Kangler&Primc napoveduje zgolj 0,4 odstotka glasov.

Je odločitev padla po posvetovanju z Janšo?

Po Reporterjevih informacijah naj bi se Primc za takšno odločitev posvetoval z Janšo, s katerim se pogosto sestaja. O tej možnosti naj bi se pogovarjal tudi s Francem Kanglerjem, predsednikom programskega sveta Nove ljudske stranke, ki je sooblikovalka koalicije Združena desnica. Ta sicer še ni odločala o "odstopu od volitev in podpori SDS".

Kaj bo s Kanglerjem?

Primc je dejal, da prihodnost Združene desnice še ni znana, saj se mora o njeni usodi odločiti tudi Kangler. "Nisem mu postavil nobenega roka," je sklenil Primc.