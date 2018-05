Tudi če se Janša umakne, Šarec ne bi šel v koalicijo s SDS

"En spin na dan odžene resnico stran. Resnica je, da bomo, če dobimo dovolj glasov, v LMŠ sestavljali vlado. Zato je vprašanje odhoda v desno vlado brezpredmetno. Kakor da ne bi bili v letu 2018. Čas je za reforme, tudi miselne. Problem se ne bo spremenil v rešitev," je na družbenem omrežju Twitter zapisal predsednik LMŠ in kamniški župan Marjan Šarec. S tem se je odzval na namigovanja na družbenih omrežjih, da se z SDS (in NSi) pogovarja o povolilnem sodelovanju.

Tudi če se Janša umakne, Šarec ne sprejema sodelovanja s SDS

Na njegov zapis se je odzval eden od uporabnikov, ki je Šarca vprašal, ali vstop v koalicijo s SDS zavrača tudi, če bi se predsednik SDS Janez Janša v primeru, da bi dobil mandat za sestavo vlade, v dobrobit nove koalicije po zgledu Zorana Jankovića, ki je leta 2013 zamrznil funkcijo predsednika PS, umaknil z vseh funkcij. "Ne," se je glasil kratek odgovor Šarca.

Šarceva LMŠ si po volitvah želi sodelovati s svežimi silami, ki se ne ozirajo v preteklost. "SDS med njih ne sodi," poudarjajo v stranki. Foto: Ana Kovač, Bojan Puhek

LMŠ: SDS ne spada med sveže sile, ki se ne bodo ozirale nazaj

Kot so za Siol.net pred dnevi sporočili iz LMŠ, bodo po volitvah sestavili koalicijo, ki bo razvojno naravnana in ki bo gledala naprej: "Če nam bodo ljudje namenili dovolj glasov, bomo sestavili vlado, ki bo delala za dobro ljudi." Poudarili so, da so naklonjeni svežim silam, ki se ne bodo ozirale nazaj. "SDS med njih ne spada," so dodali.

Levica in sredina proti koaliciji s SDS

LMŠ sicer ni edina stranka, ki po volitvah zavrača sodelovanje s SDS. Da po volitvah ne bodo vstopili v koalicijo s SDS, so za Siol.net potrdili v strankah SD, SMC, DeSUS, Levici in Stranki Alenke Bratušek. Edina parlamentarna stranka, ki po volitvah ne izključuje koalicije s SDS, je NSi.

SDS: Vnaprej ne izključujemo nikogar

V SDS medtem poudarjajo, da po volitvah ne izključujejo sodelovanja z nobeno od strank. "SDS je v mandatu 2004–2008 že dokazala svojo povezovalno politiko, ko je vsem strankam ponudila sodelovanje v obliki partnerstva za razvoj. Vnaprej ne izključujemo nikogar oziroma nobene stranke," so sporočili iz SDS.