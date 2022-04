RTVS: Predstavnica Gibanja Svoboda je prestopila meje dopustnega

Marta Kos je na včerajšnjem volilnem soočenju na nacionalni televiziji po odločitvi upravnega sodišča, da stranka Gibanje Svoboda lahko sodeluje na predvolilnih soočenjih parlamentarnih strank, zahtevala odstop generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha.

Kot so danes sporočili iz RTVS, vodstvo njeno dejanje odločno obsoja: "Programski prostor na Televiziji Slovenija je zlorabila za nedopusten in obsojanja vreden napad na neodvisnost in avtonomijo javnega zavoda. Njena zahteva po odstopu generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha ni napad le na vodstvo, pač pa na celotni javni zavod, vse njegove ustvarjalce in jasen poskus vplivanja na vsebino ter način poročanja javnega medija."

"Odločitev sodišča je v nasprotju z dolgoletno prakso"

Postopek o sodelovanju stranke Gibanja Svoboda na soočenjih na RTV Slovenija sicer še ni pravnomočno končan, izdana je bila le začasna odredba. "Odločitev sodišča, ki jo vodstvo RTV Slovenija seveda spoštuje, je povsem v nasprotju z dolgoletno prakso. Generalni direktor pa je v odločitvi glede statusa stranke Gibanje Svoboda povsem sledil mnenju strokovne pravne pisarne RTV Slovenija," so še zapisali.

RTVS poziva: Javnega zavoda ne zlorabljajte za nabiranje političnih točk

V sporočilu za javnost so med drugim poudarili, da so postopki imenovanja in odpoklica generalnega direktorja RTV Slovenija jasno določeni v zakonih in internih aktih. Pristojnost razreševanja generalnega direktorja pa je izključno v rokah Programskega sveta RTV Slovenija. Ob tem so spomnili, da je generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha pri imenovanju podprla velika večina programskih svetnikov.

Ob tem so vse politične stranke pozvali, "naj javnega zavoda RTV Slovenija ne zlorabljajo za nabiranje političnih točk. Različna namigovanja in napovedi političnih strank, ki sodelujejo na volitvah, nakazujejo, da so interesi po političnem vplivanju in poseganju v delovanje RTV Slovenija veliki. Zato znova poudarjamo, da je dolžnost ustanovitelja zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija."