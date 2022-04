Sodišče ugodilo Golobovi stranki

Upravno sodišče je ugodilo stranki Gibanje Svoboda, ki je zahtevala status parlamentarne stranke z začasno odredbo, dokler sodišče ne presodi. Jutri bo tako na soočenju parlamentarnih strank lahko sodelovala tudi ta stranka, ki je nastala po zadnjih volitvah poslancev. Da do sodbe Golobovi stranki priznajo status parlamentarne stranke, ker sta na njeni kandidatni listi dva poslanca, so odločili višji sodniki Darinka Dekleva Marguč kot predsednica, Boštjan Zalar in Nadja Marolt. Boštjan Zalar je brat nekdanjega pravosodnega ministra iz vrst LDS Aleša Zalarja.

"Zahtevi tožečih strank za izdajo začasne odredbe se ugodi tako, da se toženi stranki naloži, da od prejema te sodne odločbe do izdaje pravnomočne sodbe v tem upravnem sporu upošteva politično stranko Gibanje Svoboda kot politično stranko, ki je v smislu drugega odstavka 12. člena Zakona o RTV Slovenija zastopana v državnem zboru," je zapisano v sklepu o začasni odredbi upravnega sodišča. Ves sklep si lahko preberete tukaj.

Stranka Gibanje Svoboda bo v četrtek tako lahko sodelovala na soočenju parlamentarnih strank na RTV Slovenija. Kot so na družbenem omrežju Twitter zapisali v stranki, bo stališča o zunanji politiki v imenu stranke zastopala Marta Kos.

Na kandidatni listi stranke Gibanje Svoboda kandidirata dva poslanca prestopnika: Janja Sluga in Jurij Lep. Janja Sluga je bila izvoljena za SMC (pozneje Konkretno), Lep je bil prej v DeSUS.

RTV Slovenija je pred tem status parlamentarne stranke priznala stranki nekdanje predsednice DeSUS Aleksandre Pivec, ki zdaj vodi stranko Naša dežela. Pivčeva je bila v obdobju prejšnjih volitev kandidatka DeSUS. To so storili po primerjavi z ravnanjem v primeru Alenke Bratušek v preteklosti, ki ni bila predsednica Pozitivne Slovenije, kot je bila Pivčeva v stranki DeSUS. To je bil ves čas Janković. Je pa Bratuškova poskušala postati predsednica PS in bila je premierka, h kateri so prestopili številni prej Jankovićevi poslanci. Kot so k Pivčevi poslanci DeSUS. DeSUS je zdaj parlamentarna stranka, ki ima v državnem zboru poslansko skupino, a brez poslancev, ker so ti večinoma prestopili k Pivčevi, eden pa h Golobu. Ali je bila odločitev RTVS o Golobu in Pivčevi pravilna, bodo pokazali razpleti pravnih sporov.

Bo pa na parlamentarnih volitvah nastopila še ena stranka, s katero kandidira poslanka aktualnega sklica parlamenta. To je Violeta Tomić, ki se na volitve prvič po osmih letih ne podaja kot kandidatka Levice (oziroma prej Združene levice), temveč bo nastopila na skupni kandidatni listi strank Naša prihodnost in Dobra država, ki ju vodita Ivan Gale in Smiljan Mekicar.